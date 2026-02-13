Vox pide que el Guadalquivir "deje de ser la autopista de la droga"

La parlamentaria de Vox en Andalucía, Ana Ruiz, en el Parlamento andaluz. - VOX SEVILLA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Ana Ruiz, ha intervenido este jueves en la Cámara andaluza en el debate de la Proposición No de Ley (PNL) del PP en la que ha introducido una enmienda para la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por su actuación en el "caso Barbate".

Ruiz ha criticado postura del PP que "se ha excusado con que ya había sido reprobado con anterioridad". "En Vox no nos conformamos y queremos que se señale y se cuente toda la verdad, porque no estamos hablando de un caso aislado. A cada oportunidad hay que reprobarlo y pedir su dimisión inmediata", ha remarcado la parlamentaria.

En esta línea, ha afirmado que las políticas del actual Gobierno central "benefician a los delincuentes" y ha asegurado que el tráfico de drogas entre 2017 y 2024 "ha aumentado un 66% y Andalucía se ha confirmado como la principal puerta de la entrada de la droga en nuestra nación; por donde entra el 42% de la cocaína y el 72% del hachís que se incauta en España".

"El Guadalquivir se ha convertido en la autopista de la droga" ha señalado Ruiz, quien ha lamentado "la sensación de impunidad con la que cuentan los narcos" y el peligro de "mafias extranjeras que aprovechan estas políticas, para actuar cada vez con más violentas y mejor armadas."

La diputada autonómica ha pedido "más recursos humanos y logísticos para nuestras FCSE". "No tienen materiales, no tienen efectivos, no tienen apoyo jurídico ni de la clase política. Esto no es nuevo, sino una reivindicación, una llamada de auxilio que llevamos escuchando años mientras el bipartidismo sigue mirando para otro lado", ha afirmado.

Vox ha señalado que "en septiembre de 2022 se desmanteló el OCON-Sur, la unidad más eficaz en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. OCON-Sur era una unidad especializada, reconocida su labor por la Fiscalía, que logró asestar los mayores golpes a las mafias del Estrecho. Su desaparición dejó indefensa a Andalucía"; en esta línea, ha definido la decisión como "una irresponsabilidad por parte del gobierno que ha trascendido nuestras fronteras".

Ruiz ha asegurado que el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "acredita que el Ministerio del Interior retiró pruebas esenciales antes de la llegada de la delegación europea". "Ese mismo informe pide expresamente la restauración de unidades especializadas antidroga, como el OCON-Sur. Pero el Gobierno se niega. Se esconde. Y Marlaska ni siquiera da la cara", ha señalado.

Ante esta situación, la parlamentaria ha pedido "el restablecimiento inmediato del OCON-Sur, con medios, personal y estabilidad". Asimismo, ha reclamado el reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como "profesión de riesgo".

"Exigimos que se dote a nuestros agentes de todos los medios materiales, humanos y financieros necesarios. Y exigimos reforzar el principio de autoridad y acabar con la indefensión jurídica de quienes nos protegen. Marlaska debe sentarse en el banquillo de los acusados por su gestión criminal. Basta de abandono y de indefensión", ha subrayado.