Vox pide a Sanz "no aplicar" la Zona de Bajas Emisiones en la Cartuja y poner moratorias como Málaga o Alicante

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha exigido al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que "dé marcha atrás en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la Isla de la Cartuja, no sancione a los sevillanos y aplique moratorias como las implantadas por otros ayuntamientos gobernados por el PP, como es el caso de Málaga o Alicante".

Así, Peláez ha lamentado que "desde este lunes, el gobierno de Sanz está sancionando con fuertes multas a los sevillanos menos pudientes; estudiantes, trabajadores y desempleados que no disponen de coche eléctrico o de última generación. Todos ellos se enfrentan a multas de 200 euros. El PP aplica sin titubeos la legislación socialista de cambio climático, inspirada por los globalistas de la Agenda 2030 que ataca a las clases más desfavorecidas", según ha reflejado la formación en una nota de prensa.

"Por la Cartuja desde el 1 de julio sólo pueden circular los coches eléctricos o coches nuevos, al alcance sólo de unos pocos. Los informes de Tráfico señalan que dos de cada tres coches sevillanos tienen más de diez años. Esta prohibición nos afecta, por tanto, a casi todos", ha espetado.

En este sentido, el desde el grupo Vox aseguran que no van a permitir que "se engañe a la población, pues estas restricciones son sólo el principio de un camino que terminará prohibiendo todos los coches que no tengan el distintivo de CERO Emisiones". Además, "podría haberse aplicado más tarde, pues en ciudades como Alicante o Málaga, con Alcaldes del Partido Popular, no se comenzará a aplicar hasta el año 2025", ha añadido.

Asimismo, la portavoz municipal de VOX ha recordado que "casi 30 mil personas que trabajan en la Cartuja se ven afectadas por la medida, y las alternativas planteadas por el Ayuntamiento son escasas, por no decir nulas, sólo 3.000 plazas de aparcamientos y una red de transporte público deficiente".

"Sevilla, pues, aplica ya la Zona de Bajas Emisiones en la Isla de la Cartuja desde donde, por cierto, despegan a diario decenas de helicópteros, el medio de transporte más contaminante del planeta", ha apostillado.

Por ultimo, Peláez ha apuntado que "la restricción del tráfico en la Cartuja generará más contaminación de la que se intenta evitar, pues son previsibles atascos en zonas donde hoy no existen. Hay mucha falsedad en la legislación medioambiental que persigue ciudadanos más pobres y dependientes, mucha hipocresía tras la Agenda 2030 que desde hoy sufrimos los sevillanos. Son las consecuencias de votar al PP y al PSOE. Desde VOX, reiteramos que derogaremos todas las leyes climáticas así como la Zona de Bajas Emisiones".