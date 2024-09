Vox Sevilla advierte que la gestión del PSOE en Osuna "está condenando al ostracismo al centro" de la localidad

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Osuna, Diego Segovia, ha recordado que el gobierno local socialista anunció "a bombo y platillo" que haría un nuevo aparcamiento de 120 plazas en la calle Capitán, en pleno centro de la localidad. De hecho, el único aparcamiento que queda en el centro de Osuna. Sin embargo, ha denunciado que "después de una obra que ha durado alrededor de siete meses, hemos comprobado que es una chapuza que no tiene nada que ver con lo que prometieron, lo que está condenando al ostracismo al centro" de la localidad.

Asimismo, Segovia ha afirmado que "es una zona que se embarrará con facilidad cuando llueva", según ha recogido la formación en una nota de prensa. En este sentido, ha criticado que el gobierno municipal "presume de inclusivo", sin embargo, asegura que "no ha tenido en cuenta este factor, ya que lo que han hecho es llenar la zona de grava, y eso provocará la formación de baches, especialmente cuando llueva, y personas con movilidad reducida no podrán acceder"

De igual forma, el coordinador ha recordado que la "absurda política" de semipeatonalización del centro de Osuna está llevando al cierre de muchos negocios. "Como ejemplo tenemos la Plaza de Abastos, cada vez más abandonada. ¿Esta es la idea que tienen para gobernar nuestro municipio, condenando a muchos ursaonenses al ostracismo?", ha espetado.

Para finalizar, Segovia ha señalado que Osuna necesita aparcamientos y la zona céntrica necesita accesibilidad. En este sentido, ha subrayado que "es cuestión de sentido común", al tiempo que ha destacado que la localidad "también necesita condiciones para generar movimiento económico", pero "lo que no necesita ni merece es un PSOE que se dedica a hacer políticas contra los autónomos en particular y los vecinos en general. En Vox entendemos que hay otra forma de hacer política y no vamos a dejar de luchar por cuidar lo nuestro", ha sentenciado.