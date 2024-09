Vox Sevilla avisa de un alza de los homicidios, lesiones y robos en viviendas y dice que "no hay ley ni orden"

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ante la última estadística de criminalidad del Ministerio de Interior, que arroja que Sevilla capital cerró el primer semestre del año con una caída del 3,9 por ciento en su número de infracciones penales, con 26.953 casos entre enero y junio de este año frente a 28.059 del mismo periodo de 2023; la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha avisado de que el balance incluye "un 66,7% más de homicidios, un 36,8% más de lesiones y riñas, un alza del 7,5% en los robos con fuerza en viviendas "y un incremento del 3% de las agresiones sexuales" específicas con penetración en el marco de la caída del 26,7 por ciento de los delitos sexuales en su conjunto.

Según el último balance de criminalidad difundido por el Ministerio de Interior y correspondiente al segundo trimestre de 2024, que acumula los datos de enero a junio, la ciudad de Sevilla contabilizó en dicho periodo 26.953 infracciones penales, un 3,9 por ciento menos que las 28.059 del mismo periodo de 2023.

Entre los tipos delictivos, destaca un 66,7 por ciento más de homicidios dolosos y asesinatos consumados, con cinco casos entre enero y junio de este año frente a tres del mismo lapso del año pasado, mientras los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa caen un 39,1 por ciento, con 14 casos este primer semestre frente a 23 del primer semestre del año pasado.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria suben un 36,8 por ciento, de 136 a 186; mientras los delitos contra la libertad sexual caen un 26,7 por ciento, de 217 en el primer semestre del año pasado a 159 en el mismo periodo de 2024.

CRECE LA CIBERDELINCUENCIA

Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se reducen un 6,6 por ciento, con 927 casos en el primer trimestre de este año frente a 993 en el mismo lapso del año pasado. El tráfico de drogas, de su lado, cae un 10,5 por ciento, de 143 infracciones penales en la primera mitad del año pasado a 128 en el mismo periodo de este año, toda vez que la ciberdelincuencia sube un 14,1 por ciento, de 4.104 casos en el primer semestre del año pasado a 4.683 en el mismo periodo de 2024.

En ese marco, la portavoz de Vox ha señalado que en dicho balance general con un 3,9 por ciento menos de infracciones penales también figura como un 66,7% más de homicidios, como ha sido señalado, un 36,8% más de casos de lesiones y riñas, un alza del 7,5% en los robos con fuerza específicos en viviendas "y un incremento del 3% de las agresiones sexuales" específicas con penetración en el marco de la caída del 26,7 por ciento de los delitos sexuales en su conjunto.

"Estamos hablando de un incremento notable de la violencia en Sevilla, con más muertes, más asaltos a viviendas y más agresiones sexuales a las mujeres", ha aseverado; avisando de que a su entender pesa una "manipulación de los datos para no hacer frente a la situación, pues desde el gobierno se utiliza el dato global de criminalidad para hacer creer que se ha producido un descenso en los delitos", al contabilizar Sevilla un 3,9 por ciento menos en su número de infracciones penales.

VOX SEÑALA EL ALZA DE "DELITOS MUY GRAVES"

"Siendo cierto que han disminuido delitos como los asesinatos en grado de tentativa o el robo de vehículos, lo cierto es que se triplican delitos muy graves como los homicidios consumados o los robos en las casas", señala, cuando los robos con fuerza en domicilio suben en concreto un 7,5 por ciento.

"Los datos, si observamos todos los informes anteriores junto al presente, nos dicen que no hay freno, que la criminalidad aumenta así como la gravedad de los delitos. No hay ley ni orden y el problema lo encontramos en primer lugar en el deficit de policías nacionales en Sevilla, del orden de 400 agentes, más los que faltan en la Policía Local, que es todo un problema para la ciudad. Si las políticas van a seguir defendiendo al delincuente frente al ciudadano, y si no ponemos más policías en las calles, estas cifras seguirán multiplicandose hasta un límite que resultará difícil de aceptar".

El Gobierno, de su lado, sostiene que "desde 2018 se ha incrementado en un 9,5 por ciento los efectivos de la Policía Nacional que vigilan las calles de Sevilla" y que el catálogo de plazas de agentes está cubierto "al 94,86 por ciento".