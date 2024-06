Vox Sevilla critica el "deterioro general" de los servicios municipales "por falta de personal tras las 750 vacantes"

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha critica este viernes el "deterioro general" de los servicios municipales "por falta de personal" y ha cifrado en 750 "las plazas vacantes conforme a la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".

Peláez, junto al portavoz adjunto de su formación, Gonzalo García de Polavieja, se ha reunido con representantes de la Plataforma de Personal Laboral del Ayuntamiento, que aglutina a más de 300 personas, ha recogido "la preocupación por el deterioro de todos los servicios que presta el Consistorio, que se arrastra desde los anteriores gobiernos socialistas pero que se ha agravado especialmente en el primer año de gobierno del PP", asegura en una nota de prensa.

"A día de hoy habría que cubrir al menos 750 plazas conforme a la actual RPT para mejorar la situación en terminos generales. Las ofertas de empleo público tardan demasiado en convocarse, las últimas distaron entre sí diez años; y una vez convocada, los procesos se alargan a casi dos años hasta la toma de posesión, por lo que es sencillo entender que no pueden cubrirse en doce años, con una sola convocatoria, las vacantes que se van produciendo en tantos años", ha afirma la portavoz.

Peláez ha explicado que la situación está "tan deteriorada" que los trabajadores del cementerio valoran un encierro como medida de protesta; o los de los colegios, "que en ocasiones no tienen ni suministro de lejía", al tiempo que ha lamentado "la política de puertas cerradas del alcalde, el popular José Luis Sanz, que ni siquiera recibe a los representantes del personal laboral".

"El personal municipal no ve voluntad del Gobierno local en trabajar para cubrir las numerosas bajas y vacantes que se vienen produciendo, perjudicando a los servicios municipales, y también los derechos de los miembros de la bolsa de empleo, que ven que no se les llama para cubrir esas vacantes y permanecen en situación de desemplo", ha añadido Peláez.

La portavoz municipal de Vox ha advertido de que la próxima incorporación de 300 nuevos funcionarios "no es un éxito del gobierno, como se intentará vender a la opinion pública, porque en realidad se trata de interinos del proceso de estabilización". En este sentido, "no sólo no aumentamos el número de trabajadores sino que en realidad se disminuyen porque esta estabilización llevará aparejada la baja de algunos contratros de personal laboral", ha concluido.