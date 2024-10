Vox Sevilla lamenta la "demora" del estudio estatal de la conexión ferroviaria con el aeropuerto

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado preguntas en el Congreso sobre el estudio informativo contratado en marzo de 2023 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para definir la demandada conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, una reivindicación histórica de la cuidad.

Romero señala que "el pasado 8 de mayo, diputados de Vox presentaron preguntas al gobierno con respuesta escrita" acerca de este asunto, toda vez que fue en febrero de 2023 cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adjudicó este contrato por 642.000 euros IVA incluido, contrato un plazo máximo de ejecución de 18 meses desde su firma el 6 de marzo de aquel año, con lo que ya ha transcurrido dicho periodo.

Según Romero, "el 12 de junio, el gobierno remitió su respuesta escrita, afirmando que el estudio sigue su curso de redacción estando previsto, como primer hito, la redacción y tramitación del estudio de viabilidad que, de acuerdo con lo establecido en la ley del sector ferroviario, debe servir como ayuda a la toma de decisiones sobre la ejecución de la actuación desde el punto de vista socioeconómico. Dicho estudio de viabilidad se corresponde con la primera fase del estudio informativo y está previsto que finalice a lo largo del presente año, pero sin detallar los plazos de ejecución" de obra, aspecto este último que habrá de ser contratado después.

"No entendemos tanta demora en un proyecto tan necesario", afirma Reyes Romero, preguntando "en qué situación se encuentra el "estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla y cuál es el calendario de actuaciones". "Que la capital de Andalucía y una de las principales ciudades de España no tenga conexión ferroviaria con su aeropuerto no se explica de ninguna manera y no vamos a dejar de luchar hasta conseguir lo que es de justicia", ha clamado.