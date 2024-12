Vox Sevilla reclama a la Junta el cese del AMPA del CEIP San José Obrero por "su actitud antidemocrática"

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado a la Junta de Andalucía que adopte las medidas necesarias para "cesar a la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José Obrero de Sevilla, por "su actitud antidemocrática al solicitar el cese del representante municipal en el consejo escolar, designación que ha recaído en el Grupo Municipal Vox".

El portavoz adjunto del grupo Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha manifestado al respecto que "la administración educativa andaluza debe atajar cualquier actitud que ataque los principios democráticos más básicos como la que mantienen los representantes de las madres y padres de los alumnos de ese centro educativo".

Así, García ha subrayado que "no pueden seguir en sus puestos aquellos que no respetan la democracia, ni entienden los procedimientos, ni están dispuestos a acatar el reglamento". El AMPA "no está para hacer política, ni defender planteamientos que atenten contra la libertad de aquellos representantes del Ayuntamiento designados legítimamente", ha añadido.

García de Polavieja ha lamentado que "a estas alturas de la democracia haya grupos que no entiendan que Vox es una formación política que ha obtenido el respaldo de decenas de miles de sevillanos y que, en consecuencia, tiene representación en el Ayuntamiento de Sevilla, en las empresas municipales y organismos autónomos que le corresponda, en otras instituciones y, en este caso, en los consejos escolares". Si la AMPA del colegio público San José Obrero "tiene un problema con la democracia, la administración andaluza debe cesarla de inmediato y convocar un nuevo proceso de elección de los representantes de las madres y padres de alumnos", ha añadido.

El portavoz adjunto de Vox ha recordado que "curiosamente, ninguna formación política eligió representar al Ayuntamiento en el consejo del colegio San José Obrero, mientras para nosotros fue nuestra primera elección".

De este modo, García ha explicado que "por lo publicado en prensa, los peregrinos motivos esgrimidos por la AMPA para solicitar nuestro relevo y no pueden estar más alejados de la realidad". "No es de recibo que un colectivo que representa a las madres y padres de los alumnos de un centro público pueda estar tan politizado y algo nos dice que muy probablemente estén ahí para defender los intereses de algunas fuerzas políticas que de los propios alumnos", han destacado.

Finalmente, García de Polavieja ha aseverado que "no abandonaremos la responsabilidad en el consejo escolar y para nosotros es indiferente si ese centro educativo tiene mayor o menor índice de alumnos de origen inmigrante". "Nuestra política con respecto a la inmigración es muy clara y no va a cambiar, Vox está en contra de la inmigración ilegal del mismo modo que estamos a favor de la inmigración legal y controlada y, por supuesto, vamos a combatir con todas nuestras fuerzas a todos los que desde las instituciones, ONGs o colectivos, favorecen el tráfico ilegal de personas y se enriquecen a costa de ello", ha concluido.