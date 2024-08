Vox Sevilla se reúne con hosteleros y vecinos para "mejorar" la ordenanza de veladores que irá a pleno tras el verano

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado una ronda de contactos con colectivos de hosteleros y vecinos de la ciudad a fin de recoger sus "inquietudes y propuestas" tendentes a mejorar la ordenanza de veladores que el gobierno municipal llevará a pleno después del verano.

Los concejales de Vox en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez, Gonzalo García de Polavieja y Fernando Rodríguez Galisteo, han mantenido un primer encuentro con representantes de la Asociación de Hostelería de Sevilla y la Asociación 'Sevilla son sus bares' en la que ambos colectivos han explicado sus puntos de vista sobre la situación actual y la polémica suscitada por la proliferación de veladores y el creciente malestar vecinal.

Así, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha manifestado que "durante las próximas semanas vamos a escuchar a todas las partes afectadas, hosteleros y vecinos, a fin de tener un conocimiento exhaustivo de la postura de unos y otros, que en muchos casos de verán reflejadas en alegaciones a la nueva ordenanza municipal", porque "queremos tener muy clara nuestra postura y nuestro voto en ese pleno ya que, en principio, en Vox partimos de la base de que el gran problema de la actual ordenanza de veladores es su incumplimiento", ha puntualizado.

"Es evidente que el incumplimiento de la normativa ha generado un amplio malestar en determinados colectivos vecinales, especialmente del centro y de Triana, y esa situación resta calidad de vida a los residentes", ha subrayado al tiempo que ha asegurado que "desde Vox consideramos que el Ayuntamiento, tanto con este gobierno como con el anterior, ha fallado en su principal labor de intermediación entre las necesidades de un colectivo, como es el hostelero, que aporta riqueza y puestos de trabajo a la ciudad y los vecinos de las zonas afectadas, que se sienten abandonados".

En este sentido, Peláez ha apostillado que "vamos a seguir escuchando todas aquellas propuestas que nos están planteando, especialmente aquellas que emanan del sentido común las vamos a atender con detenimiento". "Creemos que es obligación del Ayuntamiento escuchar a todas las partes y elaborar una ordenanza lo mas consensuada posible", pero "lamentablemente este gobierno no escucha a nadie, no se reúne con nadie, ni le interesa la opinión de nadie. Es la queja generalizada. Al PP no le interesa el consenso en esta ordenanza de veladores y habría que preguntarse el motivo", ha espetado.

A este respecto, ha añadido que "mientras al PP le sobra y la basta pactando con el PSOE dando la espalda a los hosteleros y a los vecinos, nosotros seguiremos llevando la voz de los sevillanos a los plenos municipales y votando en consecuencia", puesto que "hay muchas cuestiones de la gestión municipal alejadas de la ideología y esta es una de ellas. Así que la posición de Vox con respecto a esta ordenanza será la que más interese a la partes afectadas", ha zanjado Peláez.