Vox Sevilla ve "accidental" la muerte de Mamour Bakhoum, Podemos habla de "persecución" y el PP lo niega

Peláez apunta a la "decisión propia" del fallecido, Hornillo señala "racismo institucional" y Flores le reclama que no vuelva a hablar

Durante la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla celebrada este viernes, los grupos municipales han abordado la muerte de Mamour Bakhoum, vendedor ambulante callejero de 43 años de edad fallecido ahogado tras saltar al río Guadalquivir cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local, a cuenta de la irregularidad de su actividad comercial.

En concreto, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha defendido una propuesta en demanda de la mejora de la seguridad de la Jefatura de la Policía Local, tras los incidentes protagonizados ante la misma por parte de una veintena de personas, a cuenta de la muerte de Mamour Bakhoum, criticando que estos "violentos atacasen" la sede policial.

La portavoz de Vox ha manifestado que el fallecido "intentaba escapar" de una actuación policial contra la venta ambulante ilegal, una práctica que según dicho grupo está en aumento, lamentando la muerte de esta persona.

En ese sentido, el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, defendía al día siguiente del suceso que Mamour Bakhoum tuvo un comportamiento "inesperado, sorpresivo e incongruente" al no soltar su hatillo de productos al ser sorprendido por los agentes como marcan las "reglas del juego", asegurando que se arrojó él mismo al río después de que los agentes le siguieran, negando así que mediase una "persecución"; mientras compañeros de venta del difunto y voces del colectivo de senegaleses recelan de dicha versión y aseguran que hubo una "persecución" en toda regla.

DIFERENTES INTERPRETACIONES

De este modo, los compañeros de Mamour Bakhoum no creen que alguien que ha "salido a vender y que lleva (adelante) a su familia" se arrojase sin más al agua del río, reclamando "la verdad"; mientras la Policía Local defiende que sus agentes intentaron "salvarle por todos los medios", saltando dos de los policías al agua en un intento de rescatarle.

Tras la muerte Mamour Bakhoum, recordémoslo, un grupo de entre 15 y 20 personas de sus familiares y allegados acudieron a la Jefatura de la Policía Local, donde se produjeron lanzamientos de botellas y piedras, extremo saldado con la detención de una de estas personas, que al día siguiente quedaba en libertad con cargos por presuntos delitos daños y de atentado a la autoridad y lesiones sobre los dos agentes que le arrestaron.

VOX SEÑALA LA "DECISIÓN PROPIA" DEL FALLECIDO

En este marco, Cristina Peláez ha manifestado que Mamour Bakhoum actuó "por decisión propia" y "decidió soltarse de la Policía y saltar al río", lamentando el "desgraciado desenlace" y defendiendo la actuación "profesional" de los agentes, a quienes ha reconocido por arrojarse al agua en un intento de rescatar al mencionado ciudadano senegalés, por el peligro implícito en ello.

Así, Peláez ha manifestado que fue una muerte "accidental, una desgracia que nadie podía prever", asegurando que los agentes actuaron "correcta y humanamente" y lamentando que hayan sido "acusados de racistas y de violentos" por "ciertos sectores mediáticos y políticos de la izquierda radical antisistema"; apostando por "señalar a los políticos que han acusado falsamente y de forma injuriosa a la Policía".

La portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha considerado que Mamour Bakhoum "no saltó por decisión propia" al río, sino "porque estaba siendo perseguido por un dispositivo especial" por orden del alcalde, "para acabar con los manteros, hasta el punto de acabar muerto", avisando de que el caso refleja "un sesgo racista y aporofóbico".

ACUSACIONES DE "RACISMO INSTITUCIONAL"

Así, ha reclamado "esclarecer todas las circunstancias" del suceso para que "una tragedia así no vuelva a suceder", considerando que el asunto es fruto de un "racismo estructural e institucional", sobre personas que "se ven obligadas" a la venta ambulante ilegal a cuenta de su precariedad y son "criminalizadas" por ello.

En el caso del PSOE, Juan Carlos Cabrera ha apostado por "esperar" porque "el asunto está en investigación judicial" y sería conveniente dejar "que se pronuncie" la Justicia, condenando el ataque a la sede policial y reconociendo el papel a los agentes que se arrojaron al río.

Especialmente, ha llamado a no hablar "con ligereza" de los vendedores ambulantes callejeros, avisando de "la realidad social de estas personas, que están en una situación límite que les lleva a ser captados por redes clandestinas" para la venta ilegal.

QUE HORNILLO NO VUELVA A "TENER VOZ NUNCA MÁS EN EL PLENO"

El edil popular Ignacio Flores, por su parte, ha recriminado duramente a Hornillo sus palabras, reclamándole que se retractase o, en caso contrario, que "vaya a la Fiscalía a interponer una querella criminal" contra los agentes y el Gobierno local. Tras reprocharle de "acusar a la Policía de ser la causante de la muerte", Flores ha opinado que Hornillo "no debería tener la voz nunca más en el pleno".

El edil ha defendido que el fallecido "no estaba siendo perseguido", porque los agentes "le llamaban y gritaban que se parase, pero no quiso y no sabremos nunca por qué actuó de esa forma". "No estaba siendo perseguido. Estaba huyendo porque estaba cometiendo un delito", ha aseverado, considerando "impresentables" las palabras de Hornillo.

Flores ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de la Policía Local, cuyos agentes "tienen que actuar por ley" ante hechos delictivos, criticando los "ataques" a la Policía Local y considerando que la edil de Podemos-IU "no tiene derecho a decir lo que ha dicho".