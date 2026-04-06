AMP.-Hosteleros califican la Semana Santa de "buena", incluida en Málaga, aunque con gasto "contenido"

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, ha calificado este lunes la Semana Santa en Andalucía de "buena" tanto en el interior como en el litoral pese a la "desconexión" de Málaga por AVE. "En líneas generales, se ha salvado. La costa ha ido muy bien, el aeropuerto ha ido muy bien, lo que al final ha ayudado también a que tengamos una buena Semana Santa", ha reconocido Frutos en alusión a la situación de la provincia malagueña en concreto durante la Semana Santa.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el presidente de la hostelería andaluza ha apuntado que el gasto sí ha estado "más contenido" como consecuencia de la subida de los precios, especialmente del gasóleo, derivada de la guerra en Irán entre Estados Unidos e Israel.

Aunque aún no hay datos cerrados, los hosteleros andaluces hacen una valoración "positiva" de la Semana Santa que ha remontado las previsiones iniciales en la recta final con las reservas de última hora. En el caso concreto de Malaga, donde los hosteleros llegaron a cifrar en 1.300 millones las pérdidas por la falta de AVE, Javier Frutos ha asegurado que, finalmente, los turistas "han buscado otras alternativas para venir, pero no deja de ser un problema el que tiene Málaga con la desconexión".

En una nota de prensa posterior, la asociación ha destacado que el impacto ha sido "especialmente significativo" en aquellas provincias que combinan la oferta de procesiones con el atractivo de playa, como Málaga y Cádiz, donde la actividad ha registrado "un mayor dinamismo". En el resto del territorio andaluz, la Semana Santa también ha tenido "un efecto claramente positivo", contribuyendo a una mayor distribución del consumo. En estos casos, la actividad no se ha concentrado únicamente en los centros urbanos, sino que se ha extendido a barrios periféricos y pequeñas poblaciones coincidiendo con la salida de sus procesiones.

Este contexto ha tenido una repercusión directa en el empleo. Más del 50% de los establecimientos hosteleros andaluces han reforzado sus plantillas durante estos días, y de ellos, aproximadamente la mitad ha incorporado a más de tres trabajadores adicionales. Desde la Federación se destaca, además, que estos resultados adquieren un valor especial si se tiene en cuenta la incertidumbre existente en las semanas previas, marcada por la ralentización de las reservas anticipadas y la dependencia de las reservas de última hora.

A ello se han sumado "dificultades añadidas", como las "limitaciones" en la conexión ferroviaria en algunas de las principales capitales andaluzas. En conjunto, el sector cierra una Semana Santa "satisfactoria", consolidando su papel como uno de los "principales motores económicos de Andalucía", aunque con retos importantes ligados a la evolución del consumo y el contexto económico actual.