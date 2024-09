El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) da a conocer a las entidades galardonadas este año por el día del Turismo

RONDA (MÁLAGA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio malagueño de Ronda, María De la Paz Fernández, acompañada por el concejal delegado de Turismo, Ángel Martínez, ha dado a conocer las empresas e instituciones que serán galardonadas con los premios 'Puente del Turismo', que se conceden cada año con motivo del Día Internacional del Turismo.

En esta ocasión, las distinciones son para el Restaurante Tropicana, en la modalidad de Gastronomía; el Ayuntamiento de Montejaque, dentro del apartado de Turismo Activo; el Pub Drinks & CO. en la modalidad de Ocio; y el Hotel Boutique Palacio de la Duquesa, en la categoría de Hostelería.

Los premios se van a entregar en la Gala del Turismo que tendrá lugar el jueves 26 de septiembre, a las 20,00 horas, en el Convento de Santo Domingo.

El restaurante Tropicana está situado en el centro de Ronda y recibió el año pasado el premio 'Best of the Best' que concede la prestigiosa plataforma TripAdvisor, al ser considerado como uno de los mejores restaurantes del mundo dentro de la categoría de 'Joyas ocultas'.

Por su parte, el Ayuntamiento de Montejaque cuenta con uno de los principales atractivos de la comarca, como es la cueva de Hundidero-Gato. Además, recientemente, y con la colaboración de la Diputación provincial de Málaga, ha inaugurado un recorrido de pasarelas y puentes, que a 75 metros de altura permite visitar el enclave natural de Hundidero, su impresionante entrada y su entorno.

Asimismo, Pub Drinks & CO. es un establecimiento rondeño que lleva más de diez años de funcionamiento de la mano de Javier Ballesteros y Rocío Leiva. Con público de todas las edades, ha puesto en marcha diferentes exposiciones de pintura y de fotografías, conciertos, presentación de libros, etc.

El hotel Boutique Palacio de la Duquesa se inauguró el pasado mes de mayo, y situado en la barriada de San Francisco, ha supuesto un importante aumento de la oferta hotelera de la ciudad. A ello se suma una oferta gastronómica basada en los productos locales, unidos a jornadas temáticas.