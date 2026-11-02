Benalmádena acude a la WTM de Londres para reforzar su presencia en el mercado británico

Benalmádena en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Benalmádena (Málaga) participará en una nueva edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las principales citas internacionales del sector turístico, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre de 2026 en el recinto ExCeL London.

El municipio estará presente de la mano de Turismo y Planificación Costa del Sol, en una convocatoria que reúne a destinos, operadores turísticos, agencias de viajes y profesionales de numerosos países, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La participación de Benalmádena tiene como principal objetivo "mantener y reforzar su presencia en el mercado británico, que constituye su principal mercado turístico internacional, así como dar a conocer la diversidad de su oferta turística y establecer contactos profesionales que contribuyan a la promoción del destino durante todo el año".

De igual modo, han señalado que la importancia de Reino Unido para el municipio queda reflejada en los datos turísticos de 2026. Entre enero y julio, Benalmádena recibió 134.985 viajeros británicos alojados en establecimientos hoteleros. Solo durante julio se contabilizaron 25.853 viajeros británicos, un 9,4 % más que en el mismo mes de 2025.

Asimismo, durante el primer trimestre del año, los visitantes británicos generaron 200.665 pernoctaciones en hoteles y apartamentos turísticos, una cifra que refleja el peso de este mercado en la actividad turística local.

Los datos, según el Consistorio, "ponen de manifiesto la relevancia de la World Travel Market como punto de encuentro con uno de los principales mercados emisores hacia la Costa del Sol y como espacio para presentar la oferta turística de Benalmádena a empresas y profesionales internacionales".

PROMOCIÓN EN LAS PANTALLAS DE PICCADILLY CIRCUS

Por otro lado, han explicado que entre las acciones promocionales previstas con motivo de la presencia de Benalmádena en Londres destaca la promoción de la ciudad en las pantallas de Piccadilly Circus, uno de los espacios más reconocibles de la capital británica y un punto de gran afluencia de residentes y visitantes.

La iniciativa permitirá proyectar la imagen turística del municipio en un enclave de elevada visibilidad internacional, mostrando Benalmádena como destino vacacional y acercando sus principales atractivos al público británico. Esta acción complementará la participación profesional en la World Travel Market y las actividades de promoción turística previstas durante la celebración de la feria.

Asimismo, Benalmádena aprovechará esta cita internacional para presentar una oferta turística que combina sus nueve kilómetros de litoral, playas, patrimonio, gastronomía, naturaleza, cultura y ocio.

Entre los atractivos que se darán a conocer destacan las playas del municipio, que cuentan en 2026 con tres banderas azules, a las que se suma la distinción del puerto deportivo, así como los espacios vinculados a la Senda Litoral y los miradores costeros.

El Puerto Deportivo será otro de los elementos presentes en la promoción del destino, junto con la oferta náutica, los paseos marítimos y las posibilidades de ocio vinculadas al litoral.

La participación en la feria permitirá igualmente mostrar la singularidad de los tres núcleos del municipio: Benalmádena Pueblo, con sus calles blancas, su patrimonio y sus tradiciones; Arroyo de la Miel, con su actividad comercial, gastronómica y de ocio; y Benalmádena Costa, con sus playas y el puerto deportivo.

Además, han recordado que a esta oferta se suman los recursos de información turística digital, entre ellos el Sistema de Gestión de Destino, con versión en inglés, destinado a facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia de los visitantes internacionales.

Con su participación en la World Travel Market, Benalmádena busca mantener su presencia en el principal mercado internacional del municipio, fortalecer las relaciones con los operadores turísticos y ampliar la difusión de sus atractivos como destino turístico durante todo el año.

AGENDA

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han señalado que la agenda de Benalmádena en Londres contempla también reuniones profesionales con easyJet holidays y Jet2 Holidays, previstas en el espacio expositivo de Turismo Costa del Sol, además de otros encuentros y contactos con representantes del sector turístico.

Estas reuniones permitirán presentar las características y novedades del destino, intercambiar información sobre la evolución del mercado británico y explorar oportunidades de colaboración en materia de promoción y comercialización turística.

La presencia en la WTM facilitará así igualmente el contacto con profesionales de otros mercados internacionales y las tendencias que están marcando la evolución de la demanda turística.