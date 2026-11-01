Vox incorpora a los Presupuestos andaluces el primer fondo propio de ayudas para proteger al campo con 15 millones

Archivo - Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas. A 9 de diciembre de 2025 en Córdoba, Andalucía (España). L - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha incorporado por primera vez un fondo específico de protección del campo en los primeros Presupuestos de Andalucía con la formación liderada por Santiago Abascal en el Gobierno andaluz, con 15 millones de euros para ayudas excepcionales a los agricultores y ganaderos afectados por plagas y enfermedades

Según ha informado el partido en una nota, se trata de una partida que viene a complementar al fondo de contingencia que ya existía y que se amplía de 16 a 25 millones. Es decir, se triplica la dotación conjunta orientada, entre otras cosas, a proteger al campo frente a los desastres naturales, las circunstancias adversas sobrevenidas, las imposiciones normativas gravosas y los acuerdos comerciales injustos. Además, ha señalado que la Junta seguirá comprando las vacunas contra la lengua azul para el ganado.

Asimismo, Vox ha plasmado su preocupación por el relevo generacional, en estos primeros presupuestos, afirmando que las ayudas para la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones suben más de tres millones, hasta los 75,2 millones de euros.

Además, la formación ha anunciado que otra de las novedades que han incluido los de Abascal es que, por primera vez, habrá ayudas para quienes se incorporen al campo con más de 40 años. Se completarán las ayudas de fondos europeos con ayudas de fondos propios de la Junta. El objetivo de Vox es que "ningún joven se quede fuera ni ningún mayor de 40, que, hasta ahora, han estado excluidos", han apuntado desde el partido.

SIETE TASAS, REBAJADAS

Además, los Presupuestos de 2027 rebajan en un 12,5 % siete tasas que pagan agricultores, ganaderos, cazadores y pescadores. Según Vox, se trata del primer paso en el compromiso de reducir a la mitad todas las tasas autonómicas del sector primario a lo largo de la legislatura y de acabar con toda carga tributaria derivada del Pacto Verde y normativa gravosa para nuestros productores.

En concreto, son: Tasa por servicios facultativos veterinaries; tasa por servicios facultativos agronómicos; tasa T4 para la pesca fresca; tasa por servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes prestados por los laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de control de calidad de los recursos pesqueros; licencia de pesca marítima y continental, y licencia de caza.

OBRAS HIDRÁULICAS Y MEJORA DE REGADÍOS

Además, la formación política ha destacado que el primer Presupuesto de Vox en Andalucía aumenta en políticas de agua hasta los 761 millones de euros, incrementando la dotación del canon del agua para la ejecución de obras hidráulicas.

Del mismo modo, "Vox ha conseguido que se permita ejecutar el plan de modernización de regadíos firmado con las comunidades de regantes y más inversión en el mantenimiento de presas, embalses y demás infraestructuras hidráulicas", han valorado.

En enero de 2027, se publicará la programación de licitaciones de las obras hidráulicas de la Junta. Entre las obras más importantes destacan el desdoblamiento de los sifones del sistema del Piedras, en Huelva, el canal del Granado entre Cerrillo y Cerro Muriano, la toma flotante del embalse de Guadarranque, el bombeo del embalse muerto de La Concepción, la conducción desde el embalse de Guadalcacín hasta La Peruela y el proyecto del canal de Tablellina.

Además, ha informado que se mantendrán 18 grandes infraestructuras hidráulicas, con especial atención a la seguridad de las presas. Para garantizar el abastecimiento, llegará agua desalada a El Ejido y se construirá la potabilizadora de Pilones.

También Vox ha plasmado en los Presupuestos de 2027 que la Junta encargue los estudios de alternativas de la presa de Cerro Blanco y de la conexión Bornos-Guadalcacín. Cerro Blanco es una de las obras fundamentales a desbloquear para garantizar la seguridad frente a las riadas, así como el abastecimiento en época de sequía.

PLAN DE CHOQUE PARA DESATASCAR LAS CONCESIONES DE AGUA

A partir del 1 de enero, Vox ha indicado que se pondrá en marcha un plan de choque para digitalizar y regularizar los derechos de agua. Para ello, se pone a disposición más personal y medios para resolver los expedientes atascados, empezando por los anteriores a 1985.

De este modo, Vox cumple así con su compromiso de compromiso de agilizar las concesiones de agua para que la burocracia no paralice la actividad del campo. Por otro lado, se va a regular una convocatoria de 12 millones de euros para infraestructuras de almacenamiento de agua, que se abrirá también a la ganadería y no solo al riego. El objetivo es mejorar el almacenamiento y garantizar el suministro en época de sequía.

ESTRATEGIA DEL VIÑEDO

A partir de enero de 2027, Andalucía contará con una Estrategia del Viñedo para la protección y promoción del sector, y para recuperar las hectáreas perdidas y ayudar a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones.

Vox ha tenido en cuenta a los viticultores afectados por el mildiu, que contarán con ayudas directas, una medida que Vox llevó al Acuerdo ante la pérdida del 41 % del viñedo andaluz en dos décadas.

Para la Primera Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva, se dispondrá de 151 millones de euros con el objetivo de recuperar la pérdida de la cabaña ganadera, incluyéndose partidas adicionales para la ganadería de campo bravo y la dehesa.

El presupuesto recoge partidas de apoyo al sector pesquero para compensar la reducción de actividad en tanto en cuanto se revisan las cuotas, así como para la mejora de la flota. En particular se considera a la flota de arrastre, para compensar a armadores y tripulantes durante las paradas de la actividad. La medida reconoce así la pesca tradicional y de arrastre como actividad estratégica del litoral andaluz.