Casas rurales del Altiplano de Granada registran un 40 por ciento de cancelaciones por el tren de borrascas

BAZA (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

Los alojamientos rurales del Altiplano de Granada, en el norte de la provincia, sufrieron cancelaciones de entre un 30 y un 40 por ciento hasta el 15 de febrero por el paso del tren de borrascas que se vinieron encadenando desde finales de enero, sin que registraran daños en sus instalaciones pero sí se vieran afectados por los problemas en infraestructuras y accesos que dejaron las lluvias en las comarcas de Baza y Huéscar.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Turismo Altiplano de Granada, Lorenzo Reche, ha indicado que estas cancelaciones llegaron al cien por cien entre visitantes que venían de provincias de Andalucía occidental como Sevilla o Huelva, con anulaciones completas de grupos. "La tele ha hecho un poco de daño", ha afirmado preguntado por las razones.

Esta zona de "Granada tenía muy poco" en cuanto a afecciones por el temporal en comparación con otras de la provincia o la comunidad autónoma, ha mantenido Reche, quien ha afirmado que "ha llovido pero normal", y reconociendo que "ha fastidiado el viento". La información que se distribuía sobre las consecuencias del paso de las borrascas aumentó el temor de los turistas y las cancelaciones, ha añadido el presidente de la asociación, señalando que puede entender estas precauciones.

Con la mejoría de las condiciones meteorológicas llega también la recuperación en el número de visitas, que incluyen las características casas cueva. Esta asociación agrupa a empresarios del sector del turismo, en concreto de ámbitos como el patrimonio, las tradiciones, la gastronomía y los alojamientos singulares.

Desde la Asociación Andaluza de Cuevas Turísticas señalan que el fin de semana pasado, que coincidió con San Valentín, ya fue "muy bueno" tras retomarse la actividad, con buenas temperaturas, y para el próximo, con el Día de Andalucía en sábado, "se están animando las reservas" por lo que toca ir "pensando en positivo".

La gerente de esta asociación de ámbito autonómico, Natalia Guidoni, reconoce igualmente que con el tren de borrascas hubo cancelaciones y aplazamientos de reservas que había cerradas para esos días en alojamientos del territorio del norte de la provincia de Granada. En cuanto a las empresas de turismo activo, "muchas han perdido también" las entradas de esas fechas.