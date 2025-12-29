La ciudad de Jaén lidera la previsión provincial para fin de año con un 90,5% de ocupación

Archivo - Iluminación navideña en la Plaza de Santa María/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense lidera la previsión para fin de año con un 90,5 por ciento de ocupación, según ha informado la Asociación de empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén, TurJaén. A nivel provincial existe una previsión de ocupación del 81,79 por ciento.

A Jaén capital le siguen las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza con un 86,30 por ciento, así como el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas con un 84,04 por ciento. Sierra Mágina se sitúa en un 79,82 por ciento; la Sierra Sur en un 62,08 por ciento y la comarca y Parque Natural de Andújar, con un 64,55 por ciento. En último lugar está el Parque Natural de Despeñaperros con un 54,91 por ciento.

TurJaén ha apuntado en un comunicado que "los innumerables cotillones" en Jaén capital, Ubeda y Baeza, "han producido el efecto de un lleno casi total en estas ciudades". También muchos visitantes han optado por los parques naturales, consiguiéndose "índices elevados de ocupación en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, así cómo en el de Sierra Mágina".

TurJaén ha mostrado su satisfacción por esta previsión de datos que provienen de las encuestas internas de sus asociados.