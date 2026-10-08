Costa del Sol (Málaga) acerca su oferta turística, cultural y gastronómica al público noruego en Kamille Weekend

Kamille Weekend - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha promocionado la oferta turística, cultural y gastronómica de la provincia de Málaga en Kamille Weekend, un encuentro de dos jornadas celebradas en Geilo (Noruega), y dirigidas especialmente al público femenino noruego y en el que ha participado con el apoyo de la Oficina Española de Turismo (OET) de Oslo.

La acción ha combinado presentaciones del destino con propuestas de flamenco y gastronomía, además de una selección de productos de Sabor a Málaga y vinos de la provincia, con el objetivo de mostrar la diversidad de experiencias que ofrece la Costa del Sol.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de participar en encuentros que "permiten acercar el destino a potenciales visitantes a través de experiencias vinculadas a la cultura y los productos locales".

Asimismo, Díaz ha señalado que "Kamille Weekend ha permitido presentar la provincia más allá de sus recursos turísticos más conocidos y mostrar elementos como la gastronomía, el vino y el flamenco para transmitir la identidad malagueña".

La participación se ha dirigido específicamente al público femenino noruego, lo que ha permitido, según ha indicado Díaz, "promocionar la oferta provincial ante un perfil concreto de potencial viajero". Según el director, "Noruega es un mercado en el que resulta de interés dar a conocer la variedad de experiencias disponibles en la Costa del Sol".

En la acción promocional han participado junto a la Diputación de Málaga la OET de Oslo y 'Sabor a Málaga'. Díaz ha indicado que su colaboración "ha puesto en valor los productos de proximidad como parte de la experiencia turística además de mostrar el territorio a través de su gastronomía".

Con esta participación, Turismo Costa del Sol ha afirmado que "refuerza su compromiso" en reforzar la visibilidad del destino en el mercado noruego y despertar el interés por conocer la provincia mediante propuestas que combinan turismo, cultura y gastronomía.