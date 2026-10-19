Estepona (Málaga) celebra desde este jueves una nueva edición de su 'Oktoberfest' en el Mirador del Carmen

Cartel de la programación de Oktoberfest 2026 en Estepona, Málaga.
Cartel de la programación de Oktoberfest 2026 en Estepona, Málaga. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 18:03
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ESTEPONA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Mirador del Carmen de Estepona (Málaga) acogerá desde este jueves y hasta el próximo domingo una nueva edición del 'Oktoberfest', una iniciativa municipal que combinará gastronomía, música y entretenimiento para acercar a vecinos y visitantes las tradiciones de la cultura alemana.

El Ayuntamiento de Estepona ha anunciado este lunes a través de una nota acerca de la programación del evento, que ofrecerá durante cuatro jornadas actuaciones musicales en directo de distintos grupos y artistas, con propuestas de pop, rock y espectáculos tributo.

La actividad en el recinto comenzará a las 18,00 horas el jueves y el viernes, y a las 12,00 horas el sábado y el domingo. El cierre está previsto a las 00,00 horas durante las tres primeras jornadas, mientras que el domingo finalizará a las 19,00 horas.

La programación musical comenzará el jueves 22 de octubre con las actuaciones de Dance & Dreams, a las 20,00 horas, y Queen of Magic, a las 22,00 horas, con un espectáculo tributo a Queen.

El viernes 23 será el turno de la cantante Eliza Handley, a las 20,00 horas, y el trío 'The Killer Rockets', actuará a partir a las 22,00 horas.

Al día siguiente será el turno del grupo Blue Solis, a las 15,30 horas; DJ Toulalan, a las 20,00 horas; y Money Makers, a las 22,00 horas.

La programación musical de esta edición de Oktoberfest en Estepona concluirá el domingo 25 con una nueva actuación de Eliza Handley, que comenzará a las 15,30 horas.

La iniciativa forma parte de 'Compartiendo culturas', un programa impulsado por el Ayuntamiento que organiza actividades para favorecer el encuentro entre residentes de distintas nacionalidades y el intercambio de tradiciones a través de propuestas culturales y de ocio.

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