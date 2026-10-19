Estepona (Málaga) celebra desde este jueves una nueva edición de su 'Oktoberfest' en el Mirador del Carmen

Cartel de la programación de Oktoberfest 2026 en Estepona, Málaga. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Mirador del Carmen de Estepona (Málaga) acogerá desde este jueves y hasta el próximo domingo una nueva edición del 'Oktoberfest', una iniciativa municipal que combinará gastronomía, música y entretenimiento para acercar a vecinos y visitantes las tradiciones de la cultura alemana.

El Ayuntamiento de Estepona ha anunciado este lunes a través de una nota acerca de la programación del evento, que ofrecerá durante cuatro jornadas actuaciones musicales en directo de distintos grupos y artistas, con propuestas de pop, rock y espectáculos tributo.

La actividad en el recinto comenzará a las 18,00 horas el jueves y el viernes, y a las 12,00 horas el sábado y el domingo. El cierre está previsto a las 00,00 horas durante las tres primeras jornadas, mientras que el domingo finalizará a las 19,00 horas.

La programación musical comenzará el jueves 22 de octubre con las actuaciones de Dance & Dreams, a las 20,00 horas, y Queen of Magic, a las 22,00 horas, con un espectáculo tributo a Queen.

El viernes 23 será el turno de la cantante Eliza Handley, a las 20,00 horas, y el trío 'The Killer Rockets', actuará a partir a las 22,00 horas.

Al día siguiente será el turno del grupo Blue Solis, a las 15,30 horas; DJ Toulalan, a las 20,00 horas; y Money Makers, a las 22,00 horas.

La programación musical de esta edición de Oktoberfest en Estepona concluirá el domingo 25 con una nueva actuación de Eliza Handley, que comenzará a las 15,30 horas.

La iniciativa forma parte de 'Compartiendo culturas', un programa impulsado por el Ayuntamiento que organiza actividades para favorecer el encuentro entre residentes de distintas nacionalidades y el intercambio de tradiciones a través de propuestas culturales y de ocio.