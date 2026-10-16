El Imtur aprueba un presupuesto de 2,8 millones orientado a reforzar un turismo de calidad y sostenible y reto digital

Archivo - Turistas visitan la capital cordobesa en junio de 2026 (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo rector del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) ha aprobado este viernes el presupuesto para 2027, unas cuentas que se orientan a "consolidar el posicionamiento de la ciudad en los principales mercados turísticos nacionales e internacionales, reforzar la promoción digital, impulsar la captación de congresos y eventos y seguir avanzando hacia un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la rentabilidad económica". Las cuentas tienen también el visto bueno del Consejo Consultivo, reunido a principios de esta semana para evaluar el proyecto, un trámite que es preceptivo.

Según ha detallado el Ayuntamiento, el presupuesto para el próximo ejercicio alcanza los 2.809.270 millones de euros, una cifra similar a la del año pasado. Las líneas de actuación previstas darán continuidad al trabajo desarrollado durante 2025 y 2026, con una estrategia que prioriza aquellos mercados y segmentos con mayor potencial de crecimiento y en los que Córdoba cuenta con una oferta más competitiva. El objetivo es seguir incrementando las pernoctaciones, reducir la estacionalidad y favorecer que la actividad turística genere más valor añadido y empleo para la ciudad.

Una de las prioridades del Imtur será reforzar la presencia de Córdoba en los mercados emisores estratégicos, intensificando la colaboración con Turespaña y Turismo Andaluz, dos de los principales organismos de promoción turística de España y Andalucía en los mercados internacionales. En el ámbito nacional, contempla incrementar las acciones promocionales en las principales ciudades españolas, en aquellas que cuentan con conexión aérea con Córdoba, en los destinos integrados en la red Spain by Train --que conecta ciudades españolas mediante la alta velocidad ferroviaria-- y en el conjunto de Andalucía.

La estrategia recoge también una dimensión internacional, con presencia en algunas de las principales ferias profesionales del sector, entre ellas Fitur, ITB Berlin, Arabian Travel Market o World Travel Market de Londres. A ello se sumarán acciones en las principales ferias especializadas en turismo prémium de Asia y América Latina, con el propósito de reforzar la visibilidad de Córdoba entre los viajeros de mayor capacidad de gasto y los operadores especializados en experiencias de calidad.

La promoción digital se sitúa como uno de los ámbitos prioritarios del presupuesto de 2027. Así, se contempla que el Imtur impulse campañas de 'comarketing' con las principales agencias de viajes en línea (OTA) y plataformas digitales de búsqueda e inspiración de destinos, con el objetivo de mejorar la visibilidad de Córdoba y favorecer su inclusión en las decisiones de viaje.

Además, el Instituto comenzará a trabajar en el posicionamiento del destino en el entorno de la inteligencia artificial, un espacio emergente en el que los viajeros buscan información, comparan alternativas y seleccionan destinos antes de reservar. La finalidad será adaptar la estrategia de promoción a los nuevos hábitos de planificación de los viajes y ampliar las oportunidades de captación de visitantes.

DISTRIBUIR MEJOR LA ACTIVIDAD A LO LARGO DEL AÑO

El Imtur mantendrá en 2027 las campañas que han contribuido a mejorar la llegada de turistas durante los meses de julio y agosto, tradicionalmente más complejos para el destino por las condiciones climáticas y por la competencia de los destinos de playa. La continuidad de esta línea de trabajo responde al objetivo de distribuir mejor la actividad turística a lo largo del año, favorecer la actividad empresarial en los meses de menor demanda y avanzar hacia un modelo de crecimiento más equilibrado.

El turismo MICE --reuniones, incentivos, congresos y exposiciones-- seguirá ocupando un lugar destacado en la estrategia turística municipal, al igual que la promoción de la gastronomía cordobesa continuará desarrollándose a través de la estrategia 'Córdoba, Patrimonio Gastronómico'. La gastronomía se mantendrá así como uno de los principales elementos diferenciadores de Córdoba y comouna herramienta para enriquecer la experiencia del visitante, incentivar el consumo local y contribuir a prolongar la estancia en la ciudad.

Otra de las líneas de trabajo que se contemplan es continuar gestionando y acompañando el crecimiento de la conectividad aérea de Córdoba, en coordinación con los agentes implicados, así como culminar un nuevo Plan Estratégico de Turismo, que permitirá definir las prioridades del destino para los próximos años, orientar las decisiones de promoción y desarrollo turístico y alinear las actuaciones públicas con los retos y oportunidades del sector. Su enfoque estará vinculado a la consolidación de un modelo turístico sostenible, competitivo y capaz de generar un mayor retorno económico y social para Córdoba.

En conjunto, las prioridades presupuestarias del Imtur para 2027 responden a una estrategia que apuesta por el turismo cultural, gastronómico, congresual, 'prémium' y 'slow travel', con especial atención a la calidad de la demanda y al valor que genera para la economía local.