Mancomunidad de la Axarquía avanza en renovar la certificación Q de Calidad Turística de sus cinco rutas

Visita de técnicos en Periana y Rincón de la Victoria, Málaga. - MANCOMUNIDAD DE LA AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía continúa esta semana los trabajos de auditoría para revisar y renovar la certificación Q de Calidad Turística de las cinco rutas de la comarca, con visitas de seguimiento a distintos puntos de Málaga, entre ellos Periana y Rincón de la Victoria.

Esta actuación corresponde a la segunda fase del proceso de auditoría de la Mancomunidad sobre los servicios turísticos de estas localidades para renovar la certificación que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

Según ha informado la Mancomunidad a través de una nota, el objetivo es "evaluar los procedimientos de gestión y la prestación de la oferta turística, así como a identificar posibles áreas de mejora y establecer medidas para avanzar en la calidad de las rutas".

Por su parte, técnicos del Área de Turismo de la Mancomunidad junto a una auditora habilitada por el ICTE y técnicos de la consultora Q Innovate han visitado los municipios de Periana y Rincón de la Victoria para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos y verificar las evidencias que acreditan su aplicación.

Los trabajos incluyen la revisión de los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad Turística y de los procesos vinculados a los servicios, conforme a la norma UNE-ISO 13810:2023, aplicable a las visitas a espacios industriales, naturales, culturales e históricos.

El presidente de la Mancomunidad, Jorge Martín, ha señalado que el proceso de renovación "reafirma el compromiso de la institución con la mejora continua y la calidad de los servicios turísticos, con el objetivo de reforzar la competitividad y el posicionamiento de la Axarquía como destino".