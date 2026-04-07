La Mancomunidad Axarquía organiza una visita a la comarca con técnicos de turismo de distintos municipios

Jornada técnicos de turismo Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL

VÉLEZ MÁLAGA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, y el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, han informado de las jornadas que se van a llevar a cabo en la comarca con técnicos de turismo de la provincia. El objetivo de este encuentro es dar a conocer a los agentes e informadores turísticos de los principales municipios turísticos.

En esta ocasión, el destino protagonista de la cita es la comarca de la Axarquía Costa del Sol donde casi una treintena de profesionales conocerán los productos turísticos relacionados con los subtropicales, uva pasa y patrimonio histórico artísticos en la Costa del Sol Axarquía.

La visita técnica tendrá lugar los días 15 y 16 de abril y también se contempla en el programa una jornada de trabajo de análisis de proyectos en marcha desde Turismo Costa del Sol y para conocer las últimas actualizaciones realizadas en el Big Data y el Sistema de Inteligencia Turística como base para la toma de decisiones en los destinos.

Durante el primer día, los asistentes disfrutarán de una visita a la cooperativa y finca de aguacates Trops y de una visita cultural por Vélez-Málaga de la mano del Área de Turismo del Ayuntamiento veleño que ha impulsado el programa 'Rutas Turísticas Tropicales por Vélez-Málaga'. A continuación, se hará una inmersión en la cultura del vino y de la uva pasa en Bodegas Dimobe (Moclinejo) y en el Centro de Interpretación de la Uva, en El Borge.

En la segunda jornada, se visitarán los municipios de Árchez, Daimalos (Arenas) donde se dará a conocer la ruta de los alminares en la que está trabajando Mancomunidad Axarquía junto con historiadores e investigadores. La visita finalizará en Canillas de Albaida puerta de entrada Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Durante la jornada de convivencia, los participantes tendrán ocasión de degustar la gastronomía típica de la comarca a base de uva pasa, subtropicales o miel de caña, entre otros productos. Los asistentes pernoctarán en el hotel de Torre del Mar y las degustaciones serán en Restaurante La Plaza de Canillas de Albaida, El Tabanco de Vélez-Málaga y La Taberna de Bloom de Torre del Mar.

El presidente de la Mancomunidad Axarquía ha explicado que "se trata de una acción profesional importante ya que vamos a mostrar de primera mano la Axarquía a quienes informan a los turistas que están en Málaga sobre qué pueden hacer o dónde ir".

"Nos gustaría visitar todos los pueblos de la Axarquía, pero el tiempo del que disponemos es de un día y medio y es imposible", ha dicho Martín, quien ha recordado que ya se ha desarrollado esta misma actividad en años anteriores visitando otros municipios como Almáchar, Periana, La Viñuela o Canillas de Aceituno, entre otros.

Por su parte, el vicepresidente del área de Turismo y concejal de Turismo de Vélez-Málaga ha considerado que "es una buena oportunidad para presentar a los profesionales la ruta que se está impulsando desde Vélez en torno a los cultivos tropicales y subtropicales, uno de los principales motores económicos de dicha localidad y de la comarca de la Axarquía".