Mancomunidad destaca la relevancia de la Semana Santa de la Axarquía en la provincia de Málaga y en el turismo

Málaga.-Turismo.-S.Santa.- Mancomunidad recopila los programas e itinerarios de Semana Santa de la Axarquía - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol, Jorge Martín, ha querido agradecer a los 31 municipios de la comarca malagueña "el buen hacer" y desarrollo de la Semana Santa, y ha destacado "la suntuosidad, respeto y organización" de cada uno de los actos, procesiones y celebraciones.

Martín ha resaltado que la Semana Santa en la Axarquía "está jugando un papel muy relevante en la promoción turística que se hace no solo desde la Mancomunidad, sino de otras instituciones como Turismo Costa del Sol o la Diputación Provincial" y ha destacado "su esplendor y grandeza".

Asimismo, ha resaltado "la autenticidad, singularidad y tradición" que muchos de los pueblos axárquicos siguen conservando y que acapara cada vez mayor atención y curiosidad a nivel nacional e internacional. Además, ha invitado a las diferentes cofradías a seguir trabajando en el desarrollo de la Semana Santa y en la labor social que realizan con diferentes proyectos solidarios durante todo el año.

En paralelo, el presidente de la Mancomunidad de Municipios Axarquía Costa del Sol ha destacado el buen tiempo que se ha vivido durante la Semana Santa, lo que ha propiciado al mismo tiempo, "y pese a la problemática del AVE", un "incremento de actividades al aire libre relacionadas con el golf, playas, cuevas o la gastronomía y rutas entre otros recursos de interés turístico".

El vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, también ha considerado la importancia que tiene la Semana Santa para la capital axárquica. En este sentido, ha recordado que la Semana Mayor de Vélez-Málaga "fue la primera a nivel estatal en conseguir la Q de Calidad Turística".

"Un reconocimiento a una de nuestras grandes tradiciones, un acontecimiento centenario muy arraigado a nuestro municipio, que combina historia, devoción y arte", ha agregado sobre este hito histórico.

La Semana Santa se ha acercado a Torre del Mar, "reforzando la promoción turística de una de las tradiciones más significativas del municipio con un gran éxito de público". Concretamente se ha hecho con la exposición de los tronos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, la Pollinica, y el de María Santísima de los Dolores, además de distintos enseres y fotografías cofrades.

Por último, el vicepresidente de Mancomunidad Axarquía ha destacado "la aportación que hacen a la comarca las diferentes manifestaciones religiosas y populares tales como procesiones o actos de Semana Santa de cada uno de sus pueblos".