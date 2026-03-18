El Parlamento Europeo propone redirigir el turismo hacia destinos rurales y remotos para frenar la saturación

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Un total de 775 municipios andaluces recibieron turistas durante 2025, el 99,8% del total

MADRID/SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, por 33 votos a favor, una serie de propuestas estratégicas destinadas a transformar el modelo turístico de la Unión Europea.

Los eurodiputados han alertado de que el 80% de los viajeros se concentra en apenas el 10% de los destinos mundiales, por lo que instan a la Comisión Europea a implementar mecanismos que redirijan los flujos de visitantes hacia zonas rurales, de montaña y regiones remotas, potenciando sectores como la gastronomía, el enoturismo y el cicloturismo.

Para lograr este equilibrio, la resolución propone reforzar la conectividad en destinos emergentes mediante un mecanismo de apoyo específico que mejore los enlaces aéreos, marítimos y terrestres.

Entre las medidas recomendadas destacan el impulso a los trenes nocturnos transfronterizos, el despliegue de un sistema de billete único integrado para todos los medios de transporte y el apoyo al alquiler de vehículos eléctricos y su infraestructura de carga.

El objetivo es desestacionalizar la demanda y generar ingresos adicionales en regiones tradicionalmente fuera de los circuitos principales.

En cuanto a los alojamientos de corta duración, el Parlamento Europeo aboga por un marco regulatorio más robusto que complemente las normas que entrarán en vigor el 20 de mayo de 2026.

Los eurodiputados proponen definir estándares de calidad, clarificar las categorías de los anfitriones y permitir que los Estados miembros puedan limitar el número de pernoctaciones o introducir sistemas de zonificación para evitar la gentrificación y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes locales.

La resolución también contempla la creación de una "tarjeta de competencias turísticas" para acreditar la formación y experiencia de los profesionales del sector, buscando paliar la escasez de mano de obra y mejorar las condiciones laborales.

Asimismo, se propone incentivar el voluntariado cultural y se valora positivamente el uso de tasas turísticas medioambientales como fuente de financiación para proyectos locales.

El texto, impulsado por el ponente Daniel Attard, deberá ser votado por el pleno de la Eurocámara, previsiblemente en la sesión de abril.

775 MUNICIPIOS ANDALUCES RECIBIERON TURISTAS EN 2025

En Andalucía, el 99,8% de los municipios andaluces recibieron turistas en 2025, lo que se traduce en un total de 775 municipios, según ha subrayado la Junta. De esta manera, ha señalado que la comunidad "lleva tiempo aplicando medidas en este sentido", con el objetivo de "capilarizar la actividad tanto en el espacio como en el tiempo para que la gestión de los flujos de visitantes sea cada vez más inteligente".

Así, la comunidad andaluza ha ostentado la presidencia de Necstour, dirigiendo su aportación a que se apliquen en Europa iniciativas que en Andalucía se han puesto en marcha y "dan resultados". "Si en Europa se habla de turismo sostenible es por la participación de Andalucía como región protagonista", ha aseverado el Ejecutivo andaluz.

En este contexto, la eurodiputada socialista Lina Gálvez ha señalado que Andalucía cuenta con "un gran potencial y atractivo en zonas rurales", lo que, a su juicio, puede suponer "una buena fuente de diversificación económica" en línea con la propuesta del Parlamento Europeo de redistribuir los flujos turísticos.

No obstante, ha advertido de que el desarrollo de este modelo dependerá en gran medida de las políticas autonómicas, al subrayar que "dependerá del apoyo que haga la Junta y qué modelo apoye", en referencia a la estrategia que se impulse desde el Gobierno andaluz.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de avanzar en infraestructuras vinculadas a la sostenibilidad, como los puntos de recarga eléctrica, que, según ha indicado, "ayudarían a la descarbonización" del sector turísticos en estos entornos.

Por otro lado, ha matizado que algunas de las medidas planteadas a nivel europeo están más pensadas para países "más pequeños y centrales", citando como ejemplo los trenes nocturnos transfronterizos, y ha insistido en la necesidad de mejorar conexiones con Portugal, como la línea Huelva-Faro, que su grupo viene reclamando.