El proyecto 'Ecovoyagers' de Cifal Málaga que promueve un turismo lento estará presente en Alhaurín el Grande

El cartel del proyecto 'Ecovoyagers' de Cifal Málaga, que promueve un turismo lento, que se clausurará en Alhaurín el Grande - CIFAL MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) de Málaga tiene previsto celebrar el próximo viernes 19 de septiembre de 2025, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, el Foro Internacional de Turismo Lento, que marca la clausura del proyecto europeo 'Ecovoyagers', desarrollado junto a Cilento Youth Union de Italia.

Este encuentro tiene como objetivo "descubrir experiencias inspiradoras, compartir aprendizajes y fomentar formas de viajar más responsables y sostenibles" y la participación en él es libre y gratuita, según ha informado Cifal Málaga en un comunicado.

El foro comenzará con la recepción de los participantes en la Casa de la Cultura de esta localidad malagueña y con la inauguración institucional, en la que hablarán representantes del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, de Cifal Málaga y de socios del proyecto 'Ecovoyagers'.

Así, durante la mañana del 19 de septiembre se presentan las conclusiones del proyecto, que incluirán los resultados, los aprendizajes y las propuestas de futuro de este. Además, se realiza un espacio para 'networking'.

A continuación, se presentan experiencias locales y regionales en turismo cultural y sostenible, con "especial atención" a la gestión de rutas y patrimonio natural y a la innovación y digitalización aplicadas al 'slow tourism'. Además, la sesión incluye un debate abierto sobre las mejores prácticas para consolidar un turismo más responsable y respetuoso con el entorno.

Por la tarde, los participantes realizarán un recorrido cultural guiado por enclaves patrimoniales y artísticos del municipio malagueño, seguido de un taller práctico con la Asociación Cicerones, en el que se interpretarán y valorarán los recursos turísticos locales de manera sostenible.

El turismo lento "no se limita a viajar despacio", sino que "promueve el respeto por los entornos, la movilidad sostenible, el consumo de productos locales y la interacción con las comunidades, evitando la sobreexplotación de los destinos".

Desde Cifal Málaga han explicado que esta modalidad turistica se da frente al turismo convencional y busca "equilibrar la experiencia personal con el bienestar colectivo y la preservación del patrimonio natural y cultural".

También han informado de que 'Ecovoyagers' tiene como objetivo "formar, concienciar y movilizar a jóvenes en torno al turismo sostenible y el 'slow tourism'" a través de talleres, intercambios internacionales, actividades formativas y acciones locales.

Así Cifal Málaga y sus socios europeos impulsan la participación de la juventud en la creación de propuestas turísticas responsables, con lo que se fomenta la innovación y el desarrollo de experiencias "replicables en toda Europa".