TurJaén cifra en un 92% la ocupación media de la provincia durante el puente del Pilar

Archivo - Visitantes en el nacimiento del río Segura, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) sitúa en un 92,28 por ciento la ocupación turística media provincial para este puente del Pilar.

Se trata de uno de los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas al sector, que reflejan "un comportamiento favorable de la demanda turística en buena parte de la provincia, con porcentajes especialmente elevados en varios de sus principales destinos".

En concreto, según ha informado este viernes TurJaén, el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas alcanza una ocupación del 99,20 por ciento; seguido de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza (98,74 por ciento) y Sierra Mágina, con un 96,06 por ciento. También destaca con un 91,77 por ciento la capital jiennense, donde, además, este viernes comienza la Feria de San Lucas.

Por su parte, en la Sierra Sur se prevé una ocupación media del 84,76 por ciento, donde sobresale Alcalá la Real, con un 97,14 por ciento. En la comarca de la Sierra de Andújar es del 80,83 por ciento, mientras que Despeñaperros alcanza el 76,32 por ciento.

La asociación ha explicado que estos datos "no resultan dirctamente comparables" con los de 2024 y 2025: en el primer caso el 12 de octubre cayó en sábado y no hubo puente, mientras que el año pasado coincidió con domingo y únicamente cinco comunidades autónomas trasladaron la festividad al lunes.

En este sentido, considera que 2023 constituye "una referencia más adecuada para comparar los resultados", ya que la jornada de la fiesta nacional "cayó en jueves y permitió disfrutar de un puente". En aquel año, la ocupación provincial se situó en el 84,17 por ciento, frente al 92,28 que se estima ahora. "Esto supone una mejora de 8,11 puntos porcentuales respecto a aquella referencia", ha señalado.

TurJaén ha expresado su satisfacción por los datos de ocupación de este puente y ha confiado en que esta evolución tenga continuidad durante el otoño, una época importante para la actividad turística en el territorio jiennense.

En este sentido, espera que "la demanda turística mantenga un comportamiento satisfactorio en los próximos meses, contribuyendo a la actividad de las empresas del sector y al desarrollo turístico de los distintos destinos de Jaén".