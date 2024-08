El escritor Rubén Amón afirma en la UNIA que el toreo es la "quinta esencia de la civilización" por su liturgia y ritual

BAEZA (JAÉN), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Rubén Amón ha declarado este viernes que los toros "son la quinta esencia de la civilización" pues consigue transformar la muerte de un animal en un "hecho estético, creativo, cultural, religioso y plástico" que está rodeado de implicaciones litúrgicas y rituales que lo convierten en "una práctica civilizada".

En una entrevista concedida a Europa Press, Amón, junto al escritor Juan del Val, ponentes del encuentro 'Los toros en el lenguaje y el lenguaje de los toros, dentro y fuera de la plaza' que se ha celebrado en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha explicado que en las conferencias se está trasladando la convicción de que el toreo es una actividad "civilizada y culta" y no un espectáculo "salvaje y bárbaro".

Sobre el toreo, Amón ha expuesto que es una fiesta "respetuosa" con el animal pues el público que asiste a una corrida penaliza al diestro cuando la agresión sobre el toro es "excesiva". Los toros, ha incidido, son un acontecimiento festivo solemne que goza de una gran exhuberancia estética que "engendra un fenómeno de enorme creatividad y plasticidad que lo convierte en arte".

"Los toreros realizan coreografías que identifican la danza de la muerte con la fertilidad, por lo que no se pueden plantear corridas de toros sin sangre y muerte porque la respuesta a la pulsión mortal es la pulsión creativa", ha expresado.

Por su parte, Del Val ha destacado que los medios de comunicación carecen en ocasiones de espacio para informar sobre el toreo debido al "distanciamiento" que hay del mismo con "buena parte" de la sociedad. Este fenómeno lo ha asociado a la identificación del toreo con una determinada línea editorial de derecha, asunto que ha considerado "peligroso".

Aún así, ha destacado que la información taurina genera demanda, algo que se puede comprobar, por ejemplo, en las "altas audiencias televisivas" que registran las cadenas tanto locales como autonómicas tras una corrida de toros, y que por tanto es una dinámica que "hay que romper".

Por último, Del Val ha expresado que le parece "incuestionable" que haya ocasiones donde no se considere al toreo como un arte, pues es una actividad que "ha movido mucho en las artes y es un arte en sí mismo". "No hay que reivindicar permanentemente que el toreo es cultura porque lo es, porque crea belleza y tiene un componente de transgresión y un vínculo con la cultura gracias también a pintores o compositores que no se puede disociar en ningún momento", ha concluido.