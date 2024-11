Inaugurada la decimoquinta edición del Máster en Patrimonio Musical

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad de Granada (UGR) han inaugurado la decimoquinta edición del Máster en Patrimonio Musical, dirigido por Joaquín López, profesor del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la institución académica granadina.

El máster, que está coordinado por Ascensión Mazuela, por la UGR, y María Sanhuesa, por la Universidad de Oviedo (Uniovi), se realiza del 8 de noviembre de 2024 al 30 de mayo de 2025, en modalidad semipresencial, según ha detallado la UNIA en una nota de prensa este lunes.

La inauguración de esta edición ha contado con las intervenciones del director de la Sede Antonio Machado de Baeza, José Manuel Castro, y del vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UGR, Juan Manuel Martín, a quienes han acompañado la vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR y coeditora del libro, Consuelo I. Pérez.

También la directora del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la UGR y coeditora del libro, Carmen Martín, y la coordinadora del Máster de Patrimonio Musical por la UGR, Ascensión Mazuela, profesora del Departamento de Historia y Ciencias de la Música.

Castro ha manifestado que este proyecto es "un claro ejemplo de la colaboración entre instituciones" y ha destacado la "alta calidad" del mismo y su orientación al mercado laboral. Es un máster por el que desde sus inicios han pasado "más de 650 alumnos y en el que participan "diez instituciones" y "más de 50 entidades" ofertan prácticas al alumnado.

Por su parte, el vicerrector de la UGR ha aludido tanto a la "coordinación de las tres universidades" como al "magnífico claustro de profesores" y al estudiantado que "refuerza la oportunidad y continuidad del título", que es "un producto estratégico del desarrollo de estudios de posgrado de calidad".

Juan Manuel Martín ha reconocido el "trabajo de coordinación" de la UNIA por su "rigor y cuidado" y ha recordado que no es la única colaboración entre ambas universidades. También ha agradecido el papel de la Uniovi. Tras el acto inaugural se ha presentado el libro de homenaje al catedrático jubilado de Musicología Antonio Martín Moreno, ex director del máster, Amor que vence a gigantes. Estudios musicológicos. Homenaje a Antonio Martín Moreno.

Dicha presentación ha contado con la participación de Juan Manuel Martín y José Manuel Castro, a los que se han sumado la directora de la Editorial UGR, María Isabel Cabrera; el director del Máster en Patrimonio Musical por la UNIA y coeditor del libro, Joaquín López, y el propio homenajeado, Antonio Martín Moreno.

Previamente, ha tenido lugar una intervención musical a cargo de Verónica Plata, voz, y Miguel Ángel Jiménez, guitarra barroca. Martín Moreno ha agradecido la publicación de esta obra a los actuales rectores de la UGR y de la UNIA y sus palabras en ambos prólogos del libro. Gratitud que ha hecho extensiva a los autores y coordinadores de la obra.

También ha querido "hacer extensivo" este homenaje al ex rector de la UGR Francisco González Lodeiro por su contribución a la implantación de los estudios de Musicología. Por último, Moreno ha hecho hincapié en la importancia de estos estudios universitarios de Musicología y en el recorrido de los mismos durante los últimos años, agregando que "este máster ha cumplido su objetivo de concienciar sobre la necesidad de recuperar el patrimonio musical".

Su objetivo es profundizar en el estudio del patrimonio musical, especialmente el español y latinoamericano, encuadrándolo en la música occidental, pero con el objeto de su estudio y revalorización en algunos casos y de su recuperación y puesta a punto en otros, puesto que constituye una de las más significativas características de la cultura española y latinoamericana y está aún por estudiar en una buena parte e incluso por conocer en toda su dimensión y realidad.

Se propone igualmente plantear el Patrimonio Musical y su conocimiento como el punto de partida y de referencia de la actividad musical en la investigación, la gestión, la interpretación y la enseñanza. Participan, entre otros, expertos de diversos ámbitos como Jon Bagües, del Archivo Vasco de la Música; Reynaldo Fernández, del Centro de Documentación Musical de Andalucía; Antonio Ezquerro, Luis Antonio González y Ángel José Nieto, del Instituto de Historia CSIC; Ismael Fernández de la Cuesta, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e Yvan Nommick, de la Universidad Pau Valery de Montpellier.

También Antonio Álvarez Cañibano, de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte; Aarón García, luthier; Matilde María Olarte, de la Universidad de Salamanca; Paolo Pinamonti, de la Universitá Cafoscari Venecia; Michael John Noone, del Boston College; Luis Alfonso Pérez, de Ensemble La Darsenye; Gloria Araceli Rodríguez y José Antonio Gómez, de la Uniovi; Enrique Tomás Calderón, de la University of Art and Design Linz; Sergio Lasuén, Cristóbal Luis García y Mª Diana Pérez, del Conservatorio Superior de Música de Málaga; Giuseppe Fiorentino, de la Universidad de Cantabria; Javier Marín, de la Universidad de Jaén y director del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, o Tess Knighton Bolton, de la Universidad Autónoma de Barcelona.