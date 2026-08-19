El investigador Diego Castillo asegura en la UNIA que la IA "nunca sustituirá a un médico en una decisión clínica"

Diego Castillo en la ponencia del curso 'Fundamentos de inteligencia artificial'. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El doctor en Ingeniería e investigador en Ciencia de Datos biomédicos e IA aplicada en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina, Diego Castillo, ha afirmado que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo al diagnóstico que "ahorra tiempo y ayuda a detectar detalles sutiles en pruebas de imagen, pero jamás debe tomar decisiones de forma autónoma cuando hay vidas en juego".

Así lo ha indicado durante su ponencia en el curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Fundamentos de inteligencia artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas en salud, visión artificial y lenguaje', en la que ha remarcado que los algoritmos "cometen errores" que exigen siempre un filtro profesional.

"La respuesta rápida es no; la IA ayuda a visualizar cosas sutiles y ahorra tiempo, pero no se puede dejar el 100% de la decisión de su parte. Nunca sustituirá a un médico en una decisión clínica, siempre se necesita supervisión humana", ha aseverado Castillo.

Durante su ponencia en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), el experto en IA ha detallado cómo las herramientas generativas más extendidas como ChatGPT, Claude o Gemini han saltado de la creación de texto convencional al ámbito asistencial de la cardiología u oncología, según ha informado la UNIA.

"Se utilizan como herramientas de apoyo para la toma de decisiones, aportando un complemento de información tras ser entrenadas. Específicamente, ayudan a interpretar y resumir historias clínicas o analíticas complejas, identificando puntos críticos", ha explicado.

En el marco del proyecto europeo de investigación de excelencia ERC- Oracle, en el que participa, ha comentado que la tecnología" ya está mostrando un impacto directo en el tratamiento de pacientes convalecientes de un síndrome coronario agudo". Así, mediante el monitoreo continuo de biomarcadores con sensores y el análisis de variables antropométricas, se han logrado "modelos de escalas de riesgo precisos".

Respecto al posicionamiento del ecosistema científico andaluz en la carrera tecnológica, el investigador, que ha colaborado de forma habitual con "instituciones de élite" como la Universidad de Cambridge o la Universidad de Múnich, ha puesto de relieve el alto nivel regional.

"Andalucía está mucho más avanzado de lo que la gente de la calle puede pensar. Tenemos a algunos de los mejores investigadores a nivel mundial y somos una potencia nacional en este campo", ha expresado, tras matizar que la brecha respecto a los grandes centros internacionales radica en la "financiación".