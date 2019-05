Rivera propone a la abogada de etnia gitana Sara Giménez para presidir el Congreso

Actualizado 19/05/2019 16:15:14 CET

Dice que los nacionalistas no pueden llevar "la batuta"

ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, propondrá a la abogada de etnia gitana Sara Giménez para presidir el Congreso de los Diputados, en la votación que tendrá lugar el martes de la semana próxima.

Rivera lo ha anunciado en el mitin central de la formación naranja en Zaragoza, este domingo, donde ha aseverado que "los nacionalistas no pueden ser quienes lleven la batuta".

De Sara Giménez ha dicho que es "una aragonesa que defiende la igualdad", oponiéndola a la candidata socialista, Meritxell Batet, asegurando que "el sanchismo y el PSOE es un proyecto antagónico a Cs". Inés Arrimadas "no va a pasar ni por debajo del aro", ha garantizado, preguntándose "cómo va a ser lo mismo un proyecto que dice que en Cataluña no pasaba nada que quienes lo denunciamos y lo hemos sufrido".

"Una oposición débil sería un chollo para Sánchez", ha advertido, anunciando "una batalla política, social e intelectual entre el sanchismo y sus socios y la España que viene".

En un mitin celebrado en el Cine Cervantes de Zaragoza, ante un auditorio de unas 400 personas --otras 100 no han podido entrar por falta de espacio--, Albert Rivera ha apostado por "vigilar" al Gobierno de Pedro Sánchez, pronosticando que "va a desmoronarse pronto".

"Llevamos 40 años cediendo al nacionalismo", ha lamentado Rivera, indicando que "los que quieren liquidar España siempre son los protagonistas de una legislatura y yo quiero que los protagonistas sean el 95 por ciento de los españoles que quieren que vivamos juntos", abogando por impedir que "los golpistas" no puedan acceder al Congreso y Carles Puigdemont no tenga empleo público porque "40 años de apaciguamiento no han funcionado", prueba de lo cual es que "nos acaban de dar un golpe".

TERRORISMO

Albert Rivera ha dedicado parte de su discurso al terrorismo, animando a rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo, mencionando los cinco niños, de 11 fallecidos en total, que murieron asesinados por la banda terrorista ETA en 1987 en la casa cuartel de Zaragoza. Antes del mitin, Rivera y Luis Garicano han participado en el homenaje a las víctimas en el lugar donde estaba la casa cuartel, señalando que "en esa plaza está lo mejor de España, la memoria de las víctimas del terrorismo".

Ha recordado que ETA "tenía un proyecto político, que era liquidar España y separar a los vascos del resto de los españoles, anexionar Navarra y quedarse las libertades civiles de tanta gente". "No tolero que en mi país maten a alguien por pensar distinto", ha continuado Rivera, rechazando asimismo el golpe de Estado de 1981 y el conflicto independentistas de Cataluña, proclamando que Cs es "el partido de los valientes".

Ha prometido que, cuando se abra el Registro del Congreso con el inicio de la legislatura, Cs presentará una proposición de ley para prohibir los homenajes a los terroristas porque "basta ya", rechazando el homenaje realizado en Vizcaya al terrorista de ETA Josu Ternera. "No hay derecho y hay que hacer derecho, legislar para cambiar esta situación", ha dicho.

Rivera ha aludido al acto realizado este sábado en Estella (Navarra), tras el que varios radicales simularon desinfectar el lugar donde se había llevado a cabo, mientras a la misma hora, en el barrio madrileño de Lavapiés, otros "estaban intentando agredir a las personas que habían ido al acto de Cs".

Al respecto, ha señalado que "el populismo y el nacionalismo nunca descansa, siempre avanza, lo estamos viendo" con "los okupas y los batasunos", pero "hay un rival, un adversario a batir, que siempre es el mismo, el partido de los valientes: Cs".

"A los que nos intentaron agredir en Alsasua, a los que no querían que fuéramos a Rentería, a los que ayer echaban lejía en Estella, a los que agreden en Lavapiés, a todos ellos, que sepan: os vamos a ganar con votos y democracia", ha espetado.

PANIAGUADOS

El líder de Cs ha contrapuesto el perfil de los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, y el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, a "el político que solo ha vivido del 'stablishment', la España de los paniaguados y la gente libre, que trabaja", recomendando a "todos los enchufados" que "cojan las maletas" porque "queremos gente profesional".

El líder de Cs ha avanzado que presentará una "ley anti-dedazos" para que los socialistas "no enchufen a sus amiguetes" y también lo hará en las regiones donde forme parte de la mayoría parlamentaria tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, como "dique de contención". También promoverá -con una iniciativa legislativa-- que "la tele la dirija alguien que sepa de tele" porque "la gente normal busca trabajo, hace oposiciones, se esfuerza".

"Ya entregamos al PSOE, con Zapatero, la economía, ahora a Sánchez e Iglesias", se ha quejado, prometiendo que Cs vigilará "con lupa" las "ocurrencias" de ambos porque "no se van a cargar la economía de España".

Ha abogado por suprimir el impuesto de Sucesiones y "compensar el sablazo fiscal de Pedro Sánchez" bajando impuestos en las regiones con un "salvavidas fiscal". Ha criticado el 'dieselazo' y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, alertando de la repercusión en la fábrica de Opel/PSA en Figueruelas (Zaragoza), asegurnado que Cs no quiere "ministros con ocurrencias", sino "gente sensata", tras lo que ha elogiado el papel logístico de Aragón.

Cs debe "liderar la alternativa a Sánchez para que no haga lo que le dé la gana", por lo que hay que salir a ganar", ha continuado Rivera, quien ha apostado por "vigilar" el dinero público.

Rivera ha destacado que Daniel Pérez proviene del sector privado y ha dicho que quiere "una persona moderada, sensata, valiente, un presidente que desde el centro sea capaz de aglutinar a los aragoneses" con "grandes dosis de sentido común y honradez".

Asimismo, ha puesto de relieve "el pedazo de resultado" de Cs en las elecciones generales en Aragón, con el 21,5 por ciento de los votos, por lo que ha afirmado que "somos la alternativa" y ahora "nos toca liderar, no vale perder el tiempo".

EUROPA

Albert Rivera ha dedicado parte de su discurso a la UE, "el mejor invento del ser humano", recordando que nació a partir de 1950, tras la segunda guerra mundial, para "parar la barbarie, frenar a los populistas", tras lo que ha pedido que "no nos carguemos el mejor invento de la humanidad". Ha recordado el crecimiento de España tras la entrada en la UE y ha aseverado que "hay que dar la batalla a los populistas".

Cs presenta "un auténtico equipazo" a las elecciones europeas", ha continuado Rivera, quien ha señalado que "ante el hundimiento del socialismo y la regresión del conservadurismo, no pueden dejar a Europa sin dique de contención".

"Me siento heredero de la Constitución", ha afirmado Rivera, quien ha prometido que no va a vivir de esta "herencia", sino que trabajará "por una España para los próximos años" porque "como te despistes se cargan tu pais, tu economía". Ha abogado por apoyar a todas las familias con una ley de protección.