Los 40 millones de remanente se dedicarán a pagar a proveedores y revisiones de precios de FCC y Avanza

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con el apoyo del PP, Ciudadanos y Vox, y el voto contrario del PSOE, Podemos y ZeC, destinar los algo más de 40 millones de euros de remanente de tesorería de 2019 para el pago a proveedores y las revisiones de precios de las contratas FCC limpieza viaria y Avanza, que gestiona el autobús urbano.

La consejera municipal de Hacienda, Maria Navarro ha dicho que le gustaría poder destinar a otras cosas el remanente de tesorería, pero "está la obligación" de dedicar el remanentes de tesorería de 2019 a pagar la deuda pendiente y que será para revisiones de precios de las contratas de Avanza y FCC, que datan desde 2014.

María Navarro ha leído el informe del Ministerio de Hacienda que reza que el superávit de los entes territoriales "deben destinarse a cancelar la cuenta 413 --operaciones pendientes de aplicar al presupuesto-- de pago a proveedores y financiar déficit para evitar el incremento del endeudamiento necesario".

También se ha referido al informe del jefe de contabilidad y tesorería del Ayuntamiento de Zaragoza que el pasado noviembre dijo que "en todo caso el cumplimiento de la obligación de atender a la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la suspensión de reglas fiscales del Gobierno de España". Ha alertado de que el incumplimiento podrá suponer que el Gobierno de España "retenga la participación de los Ayuntamiento en los tributos del Estado".

Al expediente se han presentado 11 alegaciones ciudadanas y de los grupos municipales a los que María Navarro les ha dicho que "no es un debate de estar a favor o no de las ayudas directas, sino que es una cuestión técnica y no se pueden llevar a cabo con el remanente".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha comentado que el "nudo gordiano" es pagar a la cuenta 413 o dar ayudas directas a los sectores afectados por la pandemia de coronavirus, pero ha subrayado que los informes "son concluyentes". Ha recordado que se destinará a pagar "deudas" generadas por gobiernos municipales de la izquierda

"NO ES OBLIGATORIO"

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha tildado de cinismo la posición de María Navarro --a la que también ha acusado de mentir-- al asegurar que el decreto del Gobierno de España es "una oportunidad" para aliviar las consecuencias económicas y sociales de los sectores más afectados por la pandemia porque el pago a las contratas "no es obligatorio".

Se ha preguntado que si es legal presentar enmiendas al remanente es porque se pueden votar las propuestas de los grupos de izquierda de dedicarlo a ayudas directas. "El Gobierno obliga a pagar a proveedores, pero el pago a las grandes contratas no es obligatorio" ha resumido para defender que una parte se dedique a necesidades de los ciudadanos.

Rivarés ha dicho que es un momento "histórico" para apoyar a los sectores afectados. "La política es para ayudar a la gente, pero el Gobierno de Zaragoza ha decidido destinar los remanentes a las contratas. Son culpables de los próximos cierres de comercios y establecimientos de hostelería que hoy podríamos salvarles".

El concejal del grupo municipal ZeC, Alberto Cubero, ha manifestado que si se puede debatir es que es legal y, sino se habría alertado por los técnicos municipales. Ha subrayado que los informes de la intervención permiten destinarlo a necesidades de los sectores afectados y ese es el motivo por el que se suspende la regla de gasto por el Gobierno de España.

Cubero ha propuesto destinar la mitad, unos 20 millones, para ayudas directas porque es "de sentido común para ayudar a los vecinos de Zaragoza que lo pasan mal, pero el Gobierno lo dedica a pagar facturas sobre las que no hay obligación porque todas las instituciones internacionales dicen que hay que endeudarse". Lo que hace el Gobierno lo ha comparado con que un hostelero pague todo el alquiler de un año de golpe.

La consejera municipal de Economía, Carmen Herrarte, ha expuesto las normas están para cumplirse y si no "es un caos". Ha insistido en que es un debate técnico y los sectores afectados no han presentado enmiendas porque saben que "no se puede dedicar el remanente a ayudas directas". Ha apostillado: "Estos cuentos navideños de los buenos y los malos no se los creen ni los niños de cinco años".

CARLOS SLIM

La concejal del grupo municipal del PSOE, Rosa Cihuelo, ha diferenciado entre el pago a proveedores y las revisiones de precios para las que se puede utilizar cualquier otra partida presupuestaria y no necesariamente el remanente.

Ha dado lectura al informe del interventor que dice que es legal destinar el ahorro de los ciudadanos a "cualquier cosa", como las ayudas directas, ha considerado Cihuelo quien ha reconocido que "por su supuesto es legal" dedicarlo a las revisiones de precios que, a su parecer, "ya estaba decidido de antemano por el Gobierno de Zaragoza".

En su intervención le ha criticado al Gobierno PP-Ciudadanos que utilicen el remanente para ayudar al empresario mexicano Carlos Slim, porque es el propietario de más del 70 por ciento de FCC.

Al respecto, María Navarro ha recordado que Slim es amigo del expresidente del Gobierno de España, Felipe González, como el socialista ha reconocido.