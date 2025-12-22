El 77.715, tercer quinto del Sorteo de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, vendido en Zaragoza

Una niña del Colegio de San Ildefonso. - Eduardo Parra - Europa Press

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, y ha estado muy repartido, aunque se han vendido 60 series en la Administración número 65 de Zaragoza situada en la calle La Salina, y también un décimo en Benasque (Huesca)

El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla.

Asimismo, este quinto premio ha sido despachado en Aranda de Duero (Burgos), Elda (Alicante), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Villanueva de la Serena (Badajoz); Fisterra (A Coruña); Madrid y Pamplona, entre otros lugares.