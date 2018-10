Acera Peatonal cree que elevar la calzada de la calle Don Jaime I puede ser peligroso para personas ciegas

Publicado 20/08/2018 11:25:37 CET

El colectivo Acera Peatonal ha considerado que elevar la calzada de la calle Don Jaime I de Zaragoza a cota de acera manteniendo el tráfico actual es "crear una situación de grave peligro" para muchas personas, especialmente para personas con deficiencia visual.

En una nota de prensa, han señalado que desde el punto de vista de la accesibilidad, este tipo alternativas beneficiarían a muchas personas con discapacidad física, dado que, tradicionalmente, los bordillos han sido una barrera arquitectónica insalvable para gran parte de este colectivo.

"Pero pueden llegar a convertirse de manera objetiva en un notable perjuicio para las personas con discapacidad visual, dada la pérdida de seguridad y la desorientación que estas áreas provocan", han incidido.

Tras recordar que existe un porcentaje, cada día mayor, de personas con problemas visuales--debido en gran parte al envejecimiento poblacional-- han apostillado que este colectivo "también precisa entornos seguros y eficientes".

Estas personas no están censadas, no llevan distintivo alguno, ni auxiliar de movilidad que les identifique. Esta situación problemática afecta también a personas con dificultades de atención, de memoria o con capacidad de reacción disminuida, han enumerado.

Por ello, han abundado en que "es" del todo necesario garantizar que, todas las personas con independencia del perfil funcional y necesidades que presenten, puedan desplazarse de forma autónoma y segura por áreas que constituyan plataforma única, así como por cualquier otro entorno".

ONCE

En esta línea han apuntado que la ONCE elaboró un documento con criterios sobre plataformas únicas que "es ignorado en la obra que va a ejecutar el Ayuntamiento".

El documento de la ONCE aborda las situaciones problemáticas que origina la implantación "injustificada e indiscriminada" de plataformas únicas y propone soluciones para garantizar la seguridad y la utilidad de estos espacios para todas las personas.

Al respecto, Acera Peatonal observado que son varias las condiciones que no se cumplen en la futura plataforma única de la calle Don Jaime I, y que ONCE entiende que deben darse para que sea adecuado el establecimiento de una plataforma única como solución facilitadora de la movilidad peatonal, la accesibilidad y el uso de determinado espacio urbano.

Entre ellas figura la inexistencia de tránsito de transporte público; límites de velocidad a un máximo de 20 kilómetros por hora; calle cuyo ancho sea menor o igual a 7,10 metros; sistemas de control de acceso de vehículos para cumplimiento de las limitaciones establecidas.

Asimismo, mantener en una plataforma única el tráfico que registra Don Jaime y no poder controlar los accesos no autorizados, ni controlar de forma efectiva la limitación de velocidad son aspectos "suficientemente graves como para no implantar una plataforma única que supondría un notable perjuicio para muchas personas", han alertado.

ESCUCHAR

Por otro lado, se han referido al Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad, que se crea el pasado mes de noviembre como "un nuevo espacio de participación" para que "el tejido social pueda tener voz y participar", pero en realidad "ni opina, ni participa, porque no se le ha consultado nada".

Este órgano tiene como miembros a representantes de las federaciones vecinales, sindicatos, colegios profesionales implicados, asociaciones empresariales, Universidad, entidades vinculadas al urbanismo, ecologistas, de atención a la discapacidad y asociaciones relacionadas con la movilidad, "que seguramente tienen mucho que aportar en este proyecto, si se les consulta, claro", han ironizado.

Tras la presentación del Consejo Sectorial celebró una sesión de noviembre de 2017 "permanece en una larga hibernación, de la que quizá podría despertar para un asunto como el de esta plataforma única, quizá", ha confiado.

"Como asociación peatonal evidentemente estamos a favor de las peatonalizaciones, pero en ningún caso en detrimento de personas con discapacidad. No todo vale. Esta plataforma única, así, no vale", han concluido.