Un acertante de Zaragoza gana un millón de euros en el sorteo de Euromillones de este viernes

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración. - María José López - Europa Press - Archivo
ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 14 de agosto, ha dejado un premio de un millón de euros en Zaragoza, según informa Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código FFW60872, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 92.515, situada en Avenida Cataluña, 126.
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 14 de agosto, ha estado formada por los números 29, 5, 39, 49 y 48. Las estrellas son 4 y 8. La recaudación ha ascendido a 45.051.483,40 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº94.225 de Madrid, situado en De los Andaluces, 20.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 37 millones de euros.