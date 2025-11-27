El acto de encendido de las luces navideñas suspenderá de forma temporal el tráfico por Independencia

Archivo - El corte de tráfico afectará a distintas líneas de autobús urbano y al tranvía. - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acto de encendido de la iluminación navideña, que este año se celebra en la Plaza de España, hará necesario suspender temporalmente el tráfico de vehículos por Independencia a lo largo de la tarde del sábado. También se ha previsto el cierre del Puente de Piedra y de la calle Don Jaime.

La prevista presencia de público implica esta medida para garantizar la seguridad peatonal en este entorno. Además del tráfico privado y de taxis, este corte afectará a distintas líneas de autobús urbano y al tranvía.

El horario aproximado de estas afecciones será de 16.30 a 20.00 horas, siguiendo siempre, en todo caso, las indicaciones sobre el terreno de la Policía Local. En cuando al autobús, las líneas que serán temporalmente desviadas son la 21, 22, 28, 32, 35, 36 y 39. Los desvíos serán los habituales en estos casos, utilizando el Puente del Pilar (Puente de Hierro). El detalle de los desvíos está disponible en la web de Avanza Zaragoza.

Respecto al tranvía, el servicio se prestará en bucles desde Avenida de la Academia a César Augusto y desde Mago de Oz a Gran Vía, también desde las 16.30 horas. De manera circunstancial, y debido a la coincidencia con la convocatoria de una manifestación, será también necesario cortar el tráfico del tranvía entre la Gran Vía y Romareda, por lo que en algún tramo horario este medio de transporte sólo llegará hasta la parada de Romareda. La información online de estas afecciones se irá publicando en la web de Los Tranvías de Zaragoza.