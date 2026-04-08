El actor Jordi Mollà rinde homenaje a su familia y a Aragón en una nueva exposición con 22 obras en el Museo de Huesca

Presentación de la exposición ‘Antonio Teresa Aragón’, de Jordi Mollà, en el Museo de Huesca. - GOBIERNO ARAGÓN

HUESCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Huesca alberga la exposición 'Antonio Teresa Aragón', del artista, director de cine y actor Jordi Mollà, en la que rinde homenaje, a través de 22 obras de mediano formato, a dos de las personas más queridas por el artista, su hermano y su cuñada, convirtiéndolos en los motores de esta exposición, además de a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

El acto de inauguración de la muestra, que ha tenido lugar este miércoles, 8 de abril, y permanecerá abierta al público hasta el 14 de junio, ha contado con la asistencia de Jordi Mollà, quien ha estado acompañado por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

Mollà es uno de los actores españoles más versátiles e internacionales, quien también ha explorado otras facetas creativas, como la dirección, la escritura y la pintura. Durante la presentación de la exposición ha recordado que la vida le trajo a Aragón "muy joven", aquí tiene a su familia y fue donde empezó su carrera en el cine, "que ni en el mejor de mis sueños podría haber imaginado, y siempre con el reconocimiento y cariño en una carrera muy larga, de 32 años".

De hecho, ha rememorado que su carrera despegó en Aragón, con el rodaje de la película 'Jamón, Jamón', del director Bigas Luna, en la que compartió escenas con Javier Bardem y Penélope Cruz.

"No tenía duda de que Aragón era el lugar, de que Aragón está en un momento de renacimiento, por eso están todos sus cuadros ahí. También esos son las pisadas de los aragoneses, que no son pisadas fáciles, que son pisadas de avance, son pisadas de quererse salir del cuadro", ha expresado Mollà.

"Esta exposición era importante para mí a todos los niveles. Habré hecho más de 200 exposiciones en el mundo, pero hay que van más allá de colgar unos cuadros en un lugar tan bello como este y eso es una cosa que me hace avanzar más, como los pasos de los aragoneses, por eso creo que Aragón va a dar un pelotazo. Porque tiene sentido que sea así y va a ser así. Y yo voy a estar cerca. Y cuando se presente otra ocasión, yo siempre estaré aquí. Porque aquí nací y aquí estoy", ha resumido Mollà.

RECONOCIMIENTO

Por su parte, Pedro Olloqui ha subrayado la "magnética personalidad" de Jordi Mollà y su mirada "brillante" sobre la vida y la cultura: "Es un artista completo, un actor valiente e innovador que ha combinado su labor en el cine con las artes plásticas". Ha hecho referencia, en este sentido, a su vinculación con "una tendencia que en la actualidad tiene una enorme modernidad, como es el Informalismo, en su relación también con ese expresionismo y en una materialidad muy fuerte".

"Ha creado una exposición desde un enamoramiento con Huesca y con Aragón, con su historia" y la muestra "cuenta bien que Aragón es territorio de encuentro, de hermanamiento con la cultura catalana y levantina", ha observado Olloqui.

Sobre el espacio expositivo, el Museo de Huesca, el director general de Cultura ha afirmado que "guarda señas de identidad milenarias" de la identidad de los aragoneses "mejor que ningún otro edificio de la comunidad autónoma". Es más, lo ha considerado "esencial para contar nuestra historia" y "el museo más importante de Aragón desde el punto de vista del reconocimiento de nuestra cultura colectiva".

Asimismo, Orduna ha remarcado que esta exposición cuenta "una historia muy personal, de amor, una historia familiar que une también tres coronas" y ha señalado que el Museo de Huesca es un centro "ecléctico, que conjuga el pasado de la ciudad con el arte moderno".

"Nos gusta tener un museo moderno, de vanguardia, que siga avanzando, en el que respetamos todo nuestro legado histórico, nuestra cultura histórica, con todo el futuro que tiene esta ciudad por delante, apostando siempre por nuestros jóvenes artistas y sobre todo con todos los numerosos artistas que tenemos en la ciudad, pero también trayendo grandes artistas como Jordi Mollà", ha manifestado la alcaldesa de Huesca.

'ANTONIO TERESA ARAGÓN'

Su relación con la comunidad autónoma se afianzó todavía más cuando su hermano Antonio se casó con la aragonesa Teresa. Precisamente a ellos les dedica esta exposición. Con 'Antonio Teresa Aragón' conmemora los 60 años de vida de su hermano y los 30 años desde su matrimonio con Teresa.

Además, es un homenaje a las tres comunidades de las que parte cada uno: Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana --donde nació su hermano Antonio--, cuyas banderas desprenden los mismos colores "y generan un triángulo perfecto".

La selección que se expone en el Museo de Huesca se centra en la parte aragonesa y se estructura en tres partes, tal y como ha contado Mollà, una dedicada "más personalmente a mi familia, a mi hermano Antonio, a mi cuñada Teresa y a mi familia en Aragón"; una segunda, concebida como "profética", porque "creo que Aragón está a punto de entrar en un nuevo renacimiento, lo cual es muy bueno. Tiene que ser así. Le toca a Aragón"; y, por último, la parte del talento que tiene el aragonés "para tirar para adelante pase lo que pase, que son unas pisadas sobre un territorio difícil".

Su obra es visceral, expresionista e intensa y en ella se puede ver reflejada la personalidad del artista, trasladando su estado de ánimo en los lienzos con un estilo enérgico, mediante el uso de técnicas mixtas y collage. En cada una de las áreas predomina una paleta cromática, desde el amarillo y rojo característicos de la bandera de Aragón, hasta el negro y ocre de los cuadros "proféticos".

En muchos de sus cuadros se puede apreciar también un tributo a Antonio Tàpies, artista plástico catalán. Curiosamente, él también estaba casado con una mujer llamada Teresa, con la que mantuvo una relación única, consolidada y duradera.

Ha puesto el foco sobre algunos elementos de sus obras, como la cruz, "porque la cruz es España, es la cristiandad, es la hispanidad, una cruz que explota de luz, de chorros de pintura naranja, donde están los nombres de Teresa y Antonio, pero escritos al revés, o mezclados, porque cuando un matrimonio es tan duradero y tan fuerte, los nombres de las dos personas se cruzan. Y esto pictóricamente es súper interesante para mí".