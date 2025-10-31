Adjudicada la concesión demanial del cementerio de Torrero para usos funerarios a Mémora por 6,5 millones

Archivo - Primer plano de la entrada antigua al cementerio de Torrero en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado, por 30 años, la concesión demanial del cementerio de Torrero para los usos funerarios del tanatorio a la empresa Memora Servicios Funerarios, que ha ofertado un alza del 116,67 por ciento del canon anticipado, lo que supone 6.500.100 euros, que son 3,5 millones más de lo previsto, y otra subida del 8 por ciento del canon periódico anual, un 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios por las actividades durante la explotación de la concesión.

La empresa adjudicataria deberá acometer también inversiones en mejoras por un importe de 7,7 millones de euros y tendrá que pagar al Ayuntamiento un canon anticipado y otro anual.

Por un lado, el canon anticipado, que se fijaba en el concurso público de al menos 3 millones de euros, ha sido mejorado al alza, en concreto en otros 3.500.100 euros, que se desembolsará al inicio de la concesión, este 2025.

Por otra parte está el pago del canon periódico anual que correspondía al 2 por ciento del importe neto de la cifra de negocios por las actividades desempeñadas durante la explotación de la concesión, y que la empresa adjudicataria ha elevado en 8 puntos, por lo que aportará al Consistorio el 10 por ciento de sus ganancias cada año.

Respecto a las nuevas inversiones y mejoras, la empresa tendrá que construir un edificio de 1.800 metros cuadrados que amplíe el actual Tanatorio, lo que supondrá una inversión por su parte cercana a los 7,7 millones de euros.

Para ello, se ha delimitado el espacio que se sitúa junto al actual bloque que engloba el Tanatorio B, las capillas 1 y 2, y la zona de crematorios, empleando parte del vial de acceso a los aparcamientos.

La expansión se hace usando el vial rodado actual que transcurre paralelo al edificio y hacia la zona anexa sin afectar al área en la que se encuentran alrededor de 75 enterramientos de cenizas.

CUATRO NUEVOS HORNOS CREMATORIOS

En esta instalación se pondrán cuatro nuevos hornos crematorios, que incrementarán la capacidad de incineración, pasando de 16 a 24 cremaciones cada 12 horas. También dispondrá de una sala de despedida, 4 nuevas salas de velatorios, y requiere también la construcción de un vial alternativo al actual para dar acceso al parking.

Por otra parte, en lo que respecta a la conservación medioambiental, se implantarán técnicas de ahorro energético como la instalación de sistemas de apoyo que permitan reducir los consumos energéticos en las instalaciones y permitan la recuperación de la energía, se colocarán elementos de cuantificación y control de los consumos y de emisión de contaminantes a la atmósfera, y se realizarán los cambios de combustible necesarios a fin de lograr una mejora en la calidad de las instalaciones, así como en el terreno.