El Aeropuerto bate récord histórico de mercancías en el mes de octubre

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Zaragoza ha transportado 22.010 toneladas de mercancías en el mes de octubre de 2025, lo que supone un 4,8% más que en octubre del año pasado y un récord histórico para la instalación. Se mantiene, así, entre los tres primeros aeropuertos de carga de la red en España, por detrás de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Además, en el mes de octubre, el Aeropuerto de Zaragoza ha registrado 66.268 pasajeros, un 7% más que el mismo periodo del año pasado. En cuanto a movimientos, se han producido 1.081 aterrizajes y despegues, un 9,1% más que en el mismo mes de 2024.

En los diez primeros meses de 2025, el Aeropuerto ha gestionado 608.402 pasajeros, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2024; se han operado 8.732 aterrizajes y despegues (+1,1%) y se han gestionado 142.662 toneladas de carga.

GRUPO AENA

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de octubre de 2025 con 35.099.396 pasajeros, un 4,5% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 295.929 movimientos de aeronaves, un 4,3% más que en 2024; y transportaron 150.175 toneladas de mercancía, un 9,3% más que el año pasado.