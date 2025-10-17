Agricultura confirma un foco de Lengua Azul en una explotación ovina de la provincia de Teruel

El Departamento de Agricultura insiste en la importancia de la vacunación preventiva frente a la Lengua Azul. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha confirmado un foco de la enfermedad de la Lengua Azul en una explotación ovina de la localidad turolense de Guadalaviar. Se trata de un caso del serotipo 3 (S-3), ratificado tras el serotipado en el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete (Madrid).

La explotación afectada cuenta con 1.400 ovejas, ninguna de ellas vacunada de S-3. Desde el Departamento se recuerda que la vacunación es la herramienta más eficaz para frenar la propagación de esta enfermedad vírica, que afecta principalmente al ganado ovino y bovino.

La campaña de vacunación impulsada por el departamento Agricultura cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros, destinados íntegramente a la distribución gratuita de 1,9 millones de dosis en todo el territorio aragonés.

MEDIDAS EN MARCHA

Se está evaluando el estado vacunal de las cabañas ganaderas en un radio de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la explotación afectada. Se intensificará la campaña de información y formación técnica dirigida a los ganaderos de la zona.

El Departamento mantiene una coordinación constante con veterinarios y organizaciones profesionales para garantizar una respuesta eficaz y rápida.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha subrayado que "la vacunación en el ganado es la herramienta más eficaz frente a la Lengua Azul. Los datos lo demuestran: donde los rebaños están vacunados, la incidencia es mínima y los efectos se reducen drásticamente".Lanza ha recordado el esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón: "Hemos invertido 2,5 millones de euros en casi 2 millones de dosis gratuitas, y ahora es fundamental que todos los ganaderos se sumen a esta campaña. Vacunar no solo protege a cada explotación, sino al conjunto del sector ganadero aragonés".

El Departamento de Agricultura reafirma su compromiso con la sanidad animal y recuerda que la vacunación preventiva es la mejor defensa frente a enfermedades como la Lengua Azul. Por ello, seguirá destinando recursos, esfuerzo técnico y apoyo directo al sector para garantizar la protección de las explotaciones aragonesas y la seguridad de toda la cabaña ganadera.