Aínsa (Huesca) aprueba por unanimidad los presupuestos de 2026, superando los 4.174.000 euros

AÍNSA (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha aprobado los presupuestos de 2026 en tiempo y forma y por unanimidad, alcanzando los 4.174.401 euros, lo que supone un incremento del 2,7% con respecto al ejercicio anterior. La cifra incluye gastos de personal, bienes corrientes y servicios, gastos financieros, transferencias e inversiones.

En el capítulo de inversiones, se destinarán 672.155,66 euros a mejoras en la mayor parte de los pueblos del municipio, sumando 22.400 euros a la cifra de 2025.

Entre esas inversiones destacan los 50.000 euros previstos para las obras de saneamiento y depuración de aguas en Castejón de Sobrarbe, la mejora del acceso a la iglesia de Olsón por 20.000 euros, o los 30.000 euros que se pretenden invertir en la construcción de una acera de acceso a la Villa Medieval de Aínsa.

En Arcusa se quiere adquirir un local para uso social con una partida de 35.000 euros, y alrededor de 50.000 euros se destinarán a pavimentar calles en núcleos de población como Las Cambras, en el pueblo de Banastón, Gerbe, Guaso y Castellazo.

En Aínsa, se contempla en 2026 la creación del demandado obrador, pensado para continuar apoyando e impulsando a los productores locales y artesanos del territorio con un montante de 40.000 euros, así como la rotonda en el cruce de carreteras, que ya cuenta con la aprobación por parte del Gobierno de España y en la que el ayuntamiento invertirá 50.000, más los 70.000 euros que había en los presupuestos de 2025.

"Como cada año, nuestro compromiso siempre es presentar el borrador del presupuesto en el pleno del mes de noviembre para cumplir con los plazos. Para nosotros es vital poder empezar el 1 de enero con el presupuesto aprobado, garantizando así el correcto funcionamiento del ayuntamiento y teniendo controladas todas las partidas desde el minuto uno", ha explicado la concejala de Hacienda, Carlota Dorado.

La concejala ha recordado la imprescindible labor de entendimiento con todos los partidos, buscando el consenso "sin perder de vista que el presupuesto disponible para inversiones ha de repartirse entre más de veinte pueblos y que nuestra motivación es ir mejorando, año tras año, la calidad de vida de todos nuestros vecinos".

72% DEL PRESUPUESTO

Los capítulos de gastos de personal, con 1.378.500 euros, y los de bienes corrientes y servicios, que ascienden a 1.652.600 euros, aglutinan la mayor parte del presupuesto de 2026, un 72% del total. En ellos se encuentran, por ejemplo, las nóminas, las reparaciones y el mantenimiento de instalaciones, calefacción y alumbrado públicos, así como las fiestas, festivales y eventos deportivos.

"El presupuesto disponible suele superar notablemente la cantidad con la que partimos a principios de año gracias a las subvenciones a las que optamos", ha apuntado Dorado.

"Fondos procedentes del Gobierno de Aragón, de la Diputación Provincial de Huesca y del Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia han permitido que durante este 2025 hayamos podido emprender el cambio de luminarias públicas, la instalación de las placas fotovoltaicas en el edificio del instituto, la estructura del futuro edificio de los senderos de Sobrarbe, las depuradoras de Latorrecilla y Arro o la ampliación del matadero ecológico municipal, entre otras inversiones ejecutadas con las ayudas recibidas", ha desgranado la edil.

"Esperamos que en 2026 sigamos teniendo la oportunidad de optar a ayudas que contribuyan a cumplir con las expectativas de crecimiento y desarrollo del municipio", ha concluido Carlota Dorado.