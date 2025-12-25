Aínsa inaugurará este viernes la quinta edición del mercadillo navideño al calor de la hoguera

Hoguera del mercadillo navideño de Aínsa. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

Aínsa inaugurará este viernes, 26 de diciembre, la quinta edición del mercadillo navideño al calor de la hoguera, una actividad que sale adelante por iniciativa del Foro Empresarial de Aínsa-Sobrarbe y la colaboración del Ayuntamiento. Se desarrollará en el parking, junto al puente del río Cinca, con algunas novedades en cuanto a la distribución del espacio.

Sin embargo, el escenario principal se traslada a una ubicación más centrada, con las casetas de venta, donde nuevamente se reunirán los jóvenes de 4º de la ESO con el fin de recaudar dinero para su viaje de estudios. También las voluntarias de Cáritas vendiendo productos de comercio justo e incluso, por primera vez, las mujeres de Santa Águeda ayudando a sacar adelante las actividades de dinamización del mercadillo y haciendo un bingo.

"Junto a los artesanos, las foodtrucks y empresarios locales que estarán vendiendo sus productos, tendremos una alta presencia del asociacionismo del territorio, algo que nos hace especial ilusión porque refleja la implicación de la ciudadanía a través de diversos proyectos solidarios o de cooperación", ha explicado la concejala de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana Susana Pérez.

MERCADILLO DE NAVIDAD

El Mercadillo de Navidad se celebrará los días 26, 27 y 28 de diciembre, y 1, 2 y 3 de enero a partir de las 17.00 horas. Este viernes, y como cada día, se comenzará con el encendido de la hoguera.

Habrá tronca de Navidad y un taller infantil de manualidades navideñas a cargo de la dinamizadora local Ally Lorente, y a las 19h será el turno de Vicky Lafuente, que regresa a la localidad de Aínsa acompañada de The Christmas Jazz Band.

"Vicky ofrecerá un espectáculo navideño con versiones de canciones conocidas impregnadas de esa fuerza que le caracteriza", ha apuntado Pérez. "Además, recordamos que habrá actividades infantiles todos los días y que, como novedad, dos de los días se podrá cenar alrededor de la hoguera las carnes de Km0 a la brasa que preparará el alumnado de 4º de la ESO".

El taller de circo con 'Circo La Raspa' de este domingo, o el musical Carabín, Carabán de Almozandía Teatro el jueves 1 de enero, son dos de los acontecimientos que también se esperan con ganas en Aínsa.

Las duendes Merry y Christmas formarán parte ineludible de la programación, así como el torneo de futbolín gigante, que tras el éxito de 2024 celebrará su segunda edición.

"Tampoco faltará ningún día el árbol de los deseos, que este año será nuevo, y finalizaremos las actividades en Guaso, el 4 de enero, con la actividad de 'La Magia de la Navidad', a la que acudirá el Consejo de Infancia y Adolescencia por tercer año consecutivo", ha concluido la concejala.

"Agradecemos al comité organizador del Mercadillo, la implicación de las personas del municipio nos ayuda a sacar adelante el trabajo y a que sea un lugar de encuentro muy especial en estas fechas tan entrañables. Todos, pequeños y mayores, disfrutamos aquí de la magia de la Navidad", ha concluido la edil.