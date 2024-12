La alcaldesa de Zaragoza avanza que "pronto" presentará el proyecto de presupuesto de 2025 para iniciar la tramitación

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que trabajar para "presentar "lo antes posible" el proyecto de presupuesto de 2025. "Entramos en unas fechas complicadas, pero, espero que podamos tenerlos pronto, por lo menos la presentación y el inicio de la tramitación y, a partir de ahí, pues ya iremos viendo".

Chueca ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la cabalgata de Reyes Magos de esta edición y también se ha pronunciado sobre las posibles ayudas del Gobierno central al transporte público y su repercusión en el precio del billete del autobús y tranvía.

"De momento no tenemos información del ministerio sobre esta cuestión", ha zanjado en referencia a algunas publicaciones en medio de comunicación de un posible prórroga de seis meses de las ayudas.

"Me guío por la información oficial, como tiene que ser, no por las publicaciones que hayan podido hacer algunos medios o algunas declaraciones de algún otro grupo político. No lo sé", ha zanjado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha añadido que desconoce qué va a hacer el Ministerio de Transportes porque "una vez más no se ha comunicado con los ayuntamientos" en alusión a que "una vez más, está valorando implementar medidas que afectarían al presupuesto municipal sin hablar con los ayuntamientos".

Ha relatado que en la reunión de esta semana en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ningún alcalde de ningún municipio de toda España conocía ninguna cuestión sobre este aspecto de transporte.

"Nosotros --ha apostillado-- esperaremos a ver qué es lo que decide el ministerio y, cuando sepamos las condiciones o qué es lo que plantea, pues actuaremos en consecuencia de la forma que mejor sea para la ciudad de Zaragoza y para los usuarios del transporte público".