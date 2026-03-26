Alcorisa acerca el Drama de la Cruz desde dentro con una exposición fotográfica y refuerza su accesibilidad

Una exposición del Drama de la Cruz de Alcorisa muestra la otra cara de la representación más singular de la Semana Santa aragonesa - ASOCIACIÓN DRAMA DE LA CRUZ DE ALCORISA

ALCORISA (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

Alcorisa vivirá esta Semana Santa una edición renovada del Drama de la Cruz, una de las representaciones más singulares del calendario aragonés, que este año incorpora nuevas propuestas culturales y medidas de accesibilidad para acercar la experiencia a todos los públicos. Entre las principales novedades destaca la exposición fotográfica 'Perder la mirada', una muestra que invita a descubrir la otra cara de esta escenificación a través de una mirada íntima y artística.

La exposición, que podrá visitarse desde el 27 de marzo hasta el Sábado Santo en el Centro Cultural Valero Lecha, reúne alrededor de 60 imágenes del fotógrafo local Abilio Andrés, tomadas durante las dos últimas ediciones. Se trata de una colección en blanco y negro que pone el foco en los detalles: gestos, manos, miradas o fragmentos de vestuario que, según explica el autor, permiten "capturar la esencia" de la representación desde una perspectiva más pausada y reflexiva.

El presidente de la Asociación Drama de la Cruz de Alcorisa, Mario Nuez, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado que esta iniciativa nace con la intención de "ofrecer una experiencia complementaria tanto para quienes ya conocen la obra como para quienes aún no la han visto". En este sentido, destaca que la muestra "sirve como una puerta de entrada al universo del Drama de la Cruz o como una forma de profundizar en él para quienes se quedan con ganas de más".

La exposición será de acceso libre y contará con un acto inaugural el viernes 27 de marzo a las 19.00 horas. Su planteamiento busca prolongar la experiencia más allá de la representación en vivo, permitiendo al visitante detenerse en la intensidad visual y emocional de una obra que cada año transforma el Monte Calvario en una recreación de la Judea del siglo I.

UNA EXPERIENCIA MÁS INCLUSIVA

Junto a la propuesta expositiva, la edición de este año incorpora importantes mejoras en accesibilidad, con el objetivo de facilitar la asistencia de personas con movilidad reducida. Se trata de una medida que la organización llevaba meses preparando y que, según Nuez, responde a una demanda creciente.

"Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra representación", ha afirmado el presidente de la asociación, quien insiste en que el entorno natural del Monte Calvario, uno de los elementos que hacen único al Drama de la Cruz, no debe convertirse en una barrera. "No queremos que ese entorno sea un impedimento para las personas con movilidad reducida, de ahí que hayamos puesto en marcha este servicio totalmente gratuito", ha añadido.

Entre las medidas adoptadas, Nuez ha expuesto que "se incluyen plazas de aparcamiento específicas próximas a los escenarios, tanto en la parte baja como en la superior del monte, así como la habilitación de plataformas adaptadas que permitirán seguir la representación con visibilidad y comodidad". Además, el dispositivo contará con voluntarios de Cruz Roja y de la propia organización, que dispondrán de sillas de ruedas y ofrecerán asistencia durante toda la jornada.

El servicio, que ya ha comenzado a recibir solicitudes, se gestionará mediante inscripción previa a través de correo electrónico. Desde la organización han destacado la buena acogida inicial de la iniciativa y aseguran que "ha venido para quedarse", con la intención de consolidarla y ampliarla en futuras ediciones.

TRADICIÓN, EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN VECINAL

El Drama de la Cruz alcanza este año su cuadragésima novena edición consolidado como uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la Semana Santa en Aragón. Desde su primera representación en 1978, la obra ha evolucionado manteniendo su esencia: una recreación fiel de los últimos días de la vida de Cristo en un entorno natural único.

El montaje se desarrolla a lo largo de un Vía Crucis del siglo XVI, con 14 estaciones que recorren el Monte Calvario y que representan escenas clave como las caídas de Cristo, la intervención del Cirineo o la crucifixión.

En esta edición, según el presidente, participarán cerca de 300 vecinos, de los cuales unos 200 forman parte del elenco actoral, lo que refuerza el carácter comunitario de la representación. "También dependemos del tiempo, ya que todas las recreaciones son al aire libre, así que no sabemos a ciencia cierta cuanta gente participará al final", ha resaltado.

Los ensayos han comenzado hace semanas y continuarán durante los días previos al Viernes Santo, cuando la obra se representará a partir de las 17.00 horas. En paralelo, desde la organización han explicado que se han introducido mejoras en algunas escenas para lograr una mayor cercanía con el público y potenciar la experiencia visual.

En los últimos años, la incorporación de elementos como pantallas gigantes con retransmisión en directo ha permitido mejorar la visibilidad de los detalles, especialmente en un espacio tan amplio y con tanta afluencia de público.

La combinación de tradición, innovación y accesibilidad marca el rumbo de esta nueva edición del Drama de la Cruz. La incorporación de propuestas como la exposición fotográfica y la mejora de las condiciones para personas con movilidad reducida reflejan la voluntad de la organización de seguir evolucionando sin perder la esencia.

Alcorisa se prepara así para recibir a miles de visitantes que, un año más, acudirán atraídos por la singularidad de una representación que trasciende lo teatral para convertirse en una experiencia colectiva, cultural y emocional.