Alegría critica la "deslealtad" de los consejeros del PP y se pregunta qué problema tienen con la transparencia

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, atiende a los medios a su llegada a la inauguración del I Congreso Nacional Red de Líderes, a 24 de octubre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha mostrado su rechazo al gesto de los consejeros de Sanidad del PP de plantar a la ministra Mónica García y abandonar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra en Zaragoza. Una acción que ha calificado de "absoluta deslealtad" porque "coarta" al Gobierno de España y a la ciudadanía la información sobre las listas de cribado de cáncer.

En ese sentido, Alegría se ha preguntado qué problema tienen las comunidades autónomas con la transparencia y si ese "ocultamiento" se debe a que las cifras son malas.

La ministra ha abordado esta cuestión ante los medios de comunicación antes de participar en la inauguración del I Congreso Nacional Red de Líderes enfocado al impulso del liderazgo femenino en el deporte que desde este viernes acoge la capital aragonesa.