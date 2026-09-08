Alegría (PSOE): "Hay que estar en los incendios cuando se producen, pero luego no se puede abandonar a la gente"

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, con la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, el presidente de la comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, y el alcalde de Asín, Rogelio Garcés, entre otros afectados por incendios - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha destacado que "además de estar en los incendios cuando se están produciendo hay que seguir escuchando después a las personas que viven en el territorio y tener cercanía, empatía y proximidad con ellos".

"Escuchándoles se pueden encontrar las soluciones", ha observado Pilar Alegría este martes desde Asín (Zaragoza), uno de los municipios de la Comarca de las Cinco Villas que sufrieron las consecuencias del incendio forestal que comenzó en Orés a mediados de julio.

Alegría, que ya estuvo acompañando a los vecinos y a los alcaldes durante los días que estaba vivo el incendio, ha querido conocer el día a día de estos pueblos, finalizado ya el verano.

Ha recordado las palabras del alcalde de Asín, Rogelio Garcés, quien ha lamentado que "más de un mes y medio después de darse por extinguido este fuego, nadie haya hecho una reunión con los alcaldes y los concejales".

"Hay que visitar los territorios una vez que han pasado estas desgracias, como digo, escuchar, sentarte, mostrar empatía para trabajar en las soluciones", ha dicho Pilar Alegría, quien ha recordado que el propio presidente de Aragón en 2022, Javier Lambán, "participó, escuchó y atendió en primera persona las necesidades de los municipios que sufrieron el incendio de Ateca".

CAMBIO CLIMÁTICO

Con Pilar Alegría han estado la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, el presidente de la comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, el alcalde de Asín, Rogelio Garcés, el de Biota, Ezequiel Marco, el de Orés, Paco Auría, el de Remolinos, Alfredo Zaldívar y la alcaldesa de Uncastillo, Teresa Pueyo, entre otros concejales.

Pilar Alegría se ha referido a los veranos más intensos, más calurosos y a los incendios más abruptos y mucho más complicados fruto de las consecuencias del cambio climático. Y frente a esta realidad, Alegría ha dicho que "no podemos dar la espalda a la realidad científica" y ha recordado que un partido negacionista como Vox forma parte del gobierno de Jorge Azcón.

"Vivimos en un momento y una realidad donde el cambio climático nos está afectando y para poder hacerle frente y para reducir sus consecuencias, lo primero que hay que hacer es aceptarlo y no jugar a ese negacionismo y a ese terraplanismo que desgraciadamente estamos viendo por parte de Vox", ha afeado.

Alegría se ha referido también a la urgencia de buscar soluciones y sobre todo a trabajar en la prevención. "El PSOE en este tema tan importante queremos trabajar con la mano tendida", ha dicho. De hecho, el PSOE Aragón está elaborando el Plan Aragón 2027, un documento que ha de nacer "del acuerdo, del consenso y de las propuestas e ideas de quienes viven y conocen el territorio".

El objetivo de este documento es que pueda contar también con las aportaciones del resto de fuerzas políticas y del propio Gobierno de Aragón. "Es fundamental mejorar los recursos, además hacerlo de una manera constante, constante, gobierne incluso quien gobierne, y desde luego también mejorar las condiciones laborales y económicas de las personas que dan lo mejor de sí mismos en la extinción de estos incendios", ha concluido la socialista.