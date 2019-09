Alegría (PSOE) respeta el fallo judicial, pero cree que los circos con animales son "cosa del pasado

Publicado 20/09/2019 14:17:32 CET

ZARAGOZA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, ha mostrado su respeto al auto judicial que señala que el Ayuntamiento de Zaragoza no puede impedir la celebración de un circo con animales, a pesar de que la ordenanza lo prohíba, sino ceñirse a las características técnicas de la instalación, ya que la utilización o no de animales se debe regir por la legislación autonómica que no lo impide.

El auto judicial dictado por la titular del Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza ha estimado, parcialmente, las medidas cautelares solicitadas por los promotores del circo con animales, Zoorprendente, en el que se indica que el Ayuntamiento de Zaragoza, pese a la ordenanza, no tiene autorización para otorgar licencia en función de si el circo es o no con animales, sino que se tiene que ceñir a las medidas de seguridad y las características del proyecto.

Los promotores del espectáculo Zoorprendente habían solicitado licencia de actividad al Ayuntamiento de Zaragoza para instalar una carpa, del 28 de septiembre al 27 de octubre en el centro comercial Plaza Imperial. y desde el área de Urbanismo se denegó, a finales del pasado mes de agosto, al argumentar que la ordenanza municipal "prohíbe" los espectáculos con animales.

Esta decisión motivó que los promotores acudieran a los tribunales aduciendo que la Ley de protección animal de Aragón no lo prohíbe y tiene que prevalecer al ser una norma de rango superior a la ordenanza municipal.

CONCRECIÓN

Tras mostrar su "total" respeto al auto judicial, Pilar Alegría ha apostillado que la ordenanza municipal es "absolutamente" clara. "Como portavoz del PSOE y ciudadana estos circos con animales han quedado en cosas del pasado. Veremos donde termina el fallo de la jueza, pero la ordenanza es clara y la posición del PSOE era que se respetara la ordenanza".

Sobre la reforma de la Ley autonómica de protección animal que emprenderá el grupo parlamentario de Cs, Pilar Alegría ha dicho que "seguro que se podrá llegar a un acuerdo en las Cortes de Aragón".

Al respecto, ha precisado que es un trabajo que tendrán que hacer los diputados para "buscar una mayor concreción en la ley autonómica".