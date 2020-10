Aliaga: "La Ley de ética pública funciona, la comunidad autónoma es transparente y el Gobierno es sólido"

El vicepresidente ha dado cuentas sobre la dimisión del ya exgerente de Turismo de Aragón, Óscar Cámara, en el parlamento

"La Ley de ética pública funciona, la comunidad autónoma es transparente, el Gobierno es sólido y tenemos que estar orgullosos". De esta forma, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga, ha dado cuenta, en el Pleno de las Cortes de este jueves, de la dimisión del ya exgerente de Turismo de Aragón, Óscar Cámara, y ha considerado que las críticas de la oposición, por la forma en la que ha sido gestionado este asunto, son "irrelevantes" en un contexto de crisis sanitaria y económica como el actual.

Cámara presentaba en agosto su dimisión, alegando motivos personales y familiares, al incumplir el régimen de incompatibilidades desde que fue nombrado gerente, en octubre de 2019, ya que es administrador de sociedades limitadas del sector inmobiliario. Esta situación, y sobre todo la "tardanza" con la que se ha producido su dimisión, ha sido llevada al Pleno a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs).

Aliaga ha empezado su exposición apelando a lo "irrelevante" que supone hablar de la forma en la que se ha tramitado este asunto cuando, al final, se ha cumplido con la Ley de ética pública --aprobada en al anterior legislatura-- y la comunidad atraviesa una seria crisis, derivada de la pandemia, con muchas empresas y trabajadores afectados.

No obstante, el vicepresidente ha detallado, con fechas, todo el proceso administrativo que ha llevado a la dimisión de Cámara. Ha asegurado que él no tuvo conocimiento de todos los pormenores de lo ocurrido, puesto que se trata de un procedimiento que, durante varios meses, se llevó a cabo con comunicaciones entre el entonces gerente de Turismo y la Oficina de Conflictos de Intereses e Incompatibilidades.

"La comunicación al Departamento viene en un proceso posterior, cuando ya se denota que puede haber incompatibilidades", ha defendido Aliaga. Al detallar todos los pasos que se dieron desde el nombramiento de Cámara hasta su dimisión, ha recordado que muchos trámites administrativos quedaron en suspensión por la llegada de la primera ola de la pandemia.

Ha asegurado que él no tuvo conocimiento de esta situación hasta junio, y que Cámara tomaba una decisión y presentaba su renuncia en agosto, por escrito. En este punto, ha recordado que es el primer caso en el que se tiene que aplicar la Ley de ética en Aragón.

"Se aplica por primera vez la ley y he tenido, a lo mejor la desgracia política, de que me tocará en mi Departamento el primer caso, pero la ley funciona. Si la Oficina de Incompatibilidades considera que ha habido una falta grave, o leve, actuará en consecuencia, sería el colmo que yo usurpara sus competencias", ha remarcado Aliaga, al tiempo que ha incidido en que "esta comunidad autónoma es transparente, el Gobierno es sólido y hay que estar orgullosos".

NO ES UN INTENTO DE DESESTABILIZAR

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha empezado su intervención asegurando que esta petición de comparecencia no es un intento de desestabilizar al Gobierno de Aragón ni al Partido Aragonés. Así, ha asegurado que su objetivo es trabajar en la defensa de la ética política.

En un discurso, lleno de referencias filosóficas, ha ensalzado que la ética es algo que siempre tiene que estar presente en política, y ha subrayado que la ley sobre este asunto, aprobada en la legislatura anterior, marcaba un plazo de dos meses para resolver el problema de incompatibilidades que, en esta ocasión, no se ha cumplido.

Saz ha respondido a la intervención de Aliaga aseverando que "ningún asunto de ética política es irrelevante", porque la ética tiene que ser la base sobre la que descansen todas las decisiones. "Lo cierto aquí es que durante 247 días hay una persona que está desempeñando un cargo público y, a la vez, tenía incompatibilidades".

"LAMBÁN LE HA CONSENTIDO QUE INCUMPLA"

"Lambán le la consentido que incumpla le Ley de ética pública hasta que se ha filtrado en los medios de comunicación", así de tajante ha sido el diputado del PP, Sebastián Contín, quien ha pedido tener acceso al expediente de todo este proceso, al considerar que Aliaga ha aclarado "poco" en su intervención.

En este contexto, le ha preguntado si está seguro de que no tuvo ninguna información hasta junio sobre este asunto: "¿No era su hombre de confianza? ¿No sabía nada de todo esto realmente? ¿Puede aseverarlo de nuevo?". Así, Contín ha lamentado que todos los miembros del Gobierno estén poniendo al Ejecutivo "al servicio de sus partidos" y ha apuntado que se está dando "un espectáculo denigrante".

En su turno de palabra, la socialista Leticia Soria ha considerado que leyes como la de ética pública de Aragón "ni deberían existir" porque "deberían ser inherentes a los cargos políticos". A su juicio, hay que sentirse satisfechos de que la norma se esté cumpliendo y ha considerado que si la oposición está hablando de este asunto en un momento tan complicado para la región --con la gestión de la crisis sanitaria-- es que se están haciendo las cosas bien.

MOMENTO COMPLICADO

En representación de Podemos-Equo, Marta Prades, ha defendido que, en esta situación de crisis, se están gastando "muchas energías" para trabajar "codo con codo" y estas situaciones "no ayudan nada". Ha pedido, "por respeto a la ciudadanía", trabajar con transparencia, rindiendo cuentas, con ejemplaridad "y cumpliendo con las reglas de incompatibilidades que están establecidas".

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha opinado que Aliaga ha actuado de forma correcta al dar explicaciones de lo sucedido en el Pleno de las Cortes. De esta forma, ha incidido en la importancia de la transparencia en política y ha apelado a seguir adelante hablando de las necesidades del sector del turismo .

En representación de Vox, Marta Fernández ha remarcado que la transparencia en política "nunca es irrelevante" y ha considerado que se podrían haber hecho aclaraciones antes para tranquilizar a la sociedad. Además, le ha dicho que la renuncia de Cámara se podría haber realizado mucho antes, aún con la crisis sanitaria.

"COHERENTE Y CLARA"

El parlamentario del PAR, Jesús Guerrero, ha agradecido a Saz el tono y le ha reconocido que la exposición ha sido "magistral". También ha defendido la forma "coherente y clara" en la que Aliaga ha respondido a sus preguntas.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha reconocido que no le sirven las explicaciones de Aliaga, puesto que se ha tardado casi un año en subsanar la situación de una persona que fue nombrada por él y que tenía su confianza. "Hay que revistar estas cuestiones siendo más diligente desde el principio". En este contexto, ha remarcado que "no se está dando la talla y no se está a la altura".