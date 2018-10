Aliaga (PAR) muestra preocupación por "los bandazos" de Pedro Sánchez en la financiación autonómica

Publicado 26/07/2018 12:55:54 CET

ZARAGOZA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz de esta formación en las Cortes, Arturo Aliaga, ha mostrado su preocupación por "los bandazos" del presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, que ha anunciado, ahora, que intentará cerrar el nuevo modelo de financiación autonómica antes de acabar la presente legislatura, lo que "choca diametralmente" con sus declaraciones anteriores en las que indicana que era imposible acometer el debate antes de los próximos comicios electorales.

No obstante, Aliaga ha advertido de que no aceptará más agravios para Aragón: "Solo aprobaremos un modelo mejor que el anterior. No aceptaré una financiación peor para Aragón ni más agravios injustos, ha señalado el líder del PAR, quien espera que "el cambio de planes" para cerrar en esta legislatura el nuevo modelo, obedezca al verdadero objetivo de la reforma y no a otras maniobras para compensar a algunos grupos políticos para "aliviar posibles descontentos y facilitar futuras mayorías en el Congreso".

El PAR estará vigilante. "El debate debe abordarse desde la perspectiva del coste real de los servicios teniendo en cuenta la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial", ha manifestado el presidente de la formación, para quien necesario que se tenga en cuenta "la realidad que tenemos, que se reconozca lo que nos cuestan los servicios y que se ponga remedio". En este sentido Aliaga ha apelado a la justicia territorial y al respeto al Estatuto de Aragón.