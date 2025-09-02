Allué (PP) critica "el cinismo y la poca vergüenza" del PSOE Aragón: "Es Sánchez quien recorta"

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en las Cortes de Aragón Elena Allué ha criticado este martes "el absoluto cinismo y la poca vergüenza" del PSOE aragonés por protestar contra un recorte del Plan Corresponsables, del que ha responsabilizado al Ejecutivo central. "Es Sánchez quien recorta", ha remarcado.

"Ha sido el Gobierno de España, el Gobierno del señor Sánchez, con la complicidad y el silencio de la señora Pilar Alegría, quien ha recortado un 25% el Plan Corresponsables, haciendo de la corresponsabilidad y de la conciliación un ataque directo hacia ello y hacia el medio rural aragonés", ha subrayado Allué en rueda de prensa.

"No se puede tener menos vergüenza denunciando algo que como digo el Grupo Parlamentario Popular hace ya unos pocos meses denunció y advirtió", ha apuntado, añadiendo que "si todo lo que tiene que denunciar el Partido Socialista en Aragón en materia educativa es el recorte del Plan Corresponsables es que la educación en Aragón está yendo muy bien".

Así, ha considerado que funciona "mucho mejor" que en la anterior legislatura, "con más inversión, más infraestructuras, más docentes y mejor pagados, con una planificación organizada, con un proceso de escolarización que ha sido un rotundo éxito por segundo año consecutivo".

La representante del PP ha asegurado que "se evidencia la deriva y el descontrol que hay en el Partido Socialista aragonés, que no tiene dónde agarrarse y que tiene la poca decencia de salir en una rueda de prensa a denunciar un recorte de su propio gobierno".

Ha acusado también al PSOE de mentir y ha afirmado que el Gobierno de Azcón ha garantizado la gratuidad del programa a todas las familias vulnerables que lo solicitan.

Del mismo modo, Allué ha asegurado que el Gobierno de Aragón ha respondido al "recorte" del 25% en el Plan Corresponsables aportando la financiación. Un recorte, ha continuado, del que el PSOE y Pilar Alegría han sido "cómplices".

"Es de una absoluta hipocresía un gobierno del Partido Socialista que se dice progresista pero que recorta en conciliación", ha agregado, contraponiendo lo sucedido con el Plan Corresponsables con un Ejecutivo autonómico "que está trabajando con firmeza poniendo en marcha casas cuna en el territorio o aumentando las aulas de escolarización anticipada de dos años, sobre todo en el medio rural".

En todo caso, ha dicho que "nada" les sorprende después del "silencio cómplice" de muchas socialistas, empezando por Alegría, ante la actitud de "numerosos cargos" del partido hacia las mujeres, en referencia a los audios de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García.