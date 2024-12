El almacenamiento de los aerogeneradores del Clúster del Maestrazgo (Teruel) "no cuenta" con las licencias preceptivas

TERUEL 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha tenido acceso al expediente municipal relativo al almacenamiento de los componentes de los aerogeneradores del Clúster del Maestrazgo, en el aeropuerto de Teruel, y ha concluido que no cuenta" con las licencias preceptivas.

El Clúster del Maestrazgo es un megaproyecto de 20 parques eólicos con una potencia instalada de 882 megavatios sería el más grande de España y uno de los más grandes del mundo. El Clúster del Maestrazgo implica la implantación de 125 aerogeneradores de gran envergadura, de 200 metros de altura y 158 metros de diámetro de palas, a los que se sumarían 173 kilómetros de líneas de alta tensión y 327 kilómetros de caminos y carreteras. En total, el área de afección ocupa una enorme superficie, de cerca de 72.000 hectáreas.

La danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) es la encargada del suministro de dos grandes autotransformadores, de 315 MVA --Mega Voltio Amperio--y 680 MVA en 400 kV --kilovoltio--, para interconexión a la red de transmisión del Clúster del Maestrazgo. Fundada en 2012 en Dinamarca, CIP es la mayor gestora de fondos del mundo dedicada a inversiones en energías renovables y líder mundial en energía eólica marina.

Tras analizar el expediente, la Plataforma ha afirmar que, a fecha de recepción de la documentación, 17 de diciembre de 2024, esta actividad "no cuenta con la preceptiva licencia municipal de actividad, ni de obras, ya que ha recibido hasta dos informes desfavorables del Servicio Técnico de Urbanismo".

Desde la Plataforma han recordado que, el pasado 28 de agosto, se emitió un informe más favorable, aunque con exigencias que la empresa debería cumplir para la obtención de la licencia. La última subsanación de errores se solicita el 26 de noviembre y se entrega la documentación el 29 del mismo mes.

Es decir, desde el mes de junio, que comienzan a almacenarse los componentes de los aerogeneradores hasta la fecha, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), o una sociedad relacionada denominada CI IV Teruel Holdco SLU, ha almacenado "ilegalmente" ingentes materiales del Clúster en el aeropuerto de Teruel.

"SIN PERMISOS"

Asimismo, ha ejecutado obras sin los correspondientes permisos y sin contar con un proyecto, dado que la memoria técnica de estas actuaciones es del mes de septiembre y el proyecto definitivo se presenta en octubre.

Resulta llamativo, dice la Plataforma, que las resoluciones de aprobación del citado Clúster van a nombre de empresas como "Energías Renovables de Gladiateur 5, 6 y 7", o "Aeolus", pero la sociedad que solicita la licencia de almacenamiento y de obras tiene como nombre "CI IV TERUEL HOLDCO SLU", que no se corresponde con ninguna de las compañías que han obtenido la autorización de construcción.

Además, "tampoco figura" como compradora de las anteriores empresas en el Registro Mercantil, por lo que está almacenando de forma "indebida" materiales que no se sabe para qué proyecto del Clúster son, ni quién es su propietario.

El acopio de piezas y palas es claramente visible a gran distancia, "no estamos hablando de una reforma en un local", y conlleva ciertos riesgos, ha alertado la Plataforma.

Por otra parte, ha sido una actividad publicitada y celebrada públicamente por su promotor. Siendo todos estos hechos públicos y notorios, se han llevado a cabo "sin los permisos" que se exigen a cualquier persona que solicita una licencia de actividad o de obras.

PAPEL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Tras preguntarse por qué el Ayuntamiento de Teruel "no ha hecho nada", en la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel una vez visto el expediente sospechan que el "equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel está dando un trato de favor al fondo de inversión danés".

"Teníamos otra opinión de la pulcritud y honestidad de las sociedades nórdicas; parece que Copenhagen Infrastructure Partners ha sufrido un vertiginoso proceso de españolización de la mano de sus representantes con domicilio en el paseo de la Castellana de Madrid", han comentado.

Por último, han trasladado la reflexión de que si el simple almacenamiento de componentes "aparece envuelto entre sospechas", "qué no cabe esperar de la ejecución del proyecto Clúster del Maestrazgo y qué no habrá ocurrido durante su tramitación ambiental y administrativa", se han preguntado para reiterar el lema de esta Plataforma: "Renovables sí, pero no así".