Altamira Gonzalo (Themis) afirma que "el abuso a mujeres y niñas encuentra en Internet el medio idóneo"

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La abogada Altamira Gonzalo, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha afirmado este viernes que "el abuso hacia mujeres y niñas ha encontrado en Internet el medio idóneo para hacerlo". Ha comparecido, en las Cortes de Aragón, ante la Comisión especial de estudio para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente al impacto del uso de la tecnología.

Gonzalo ha expuesto que la digitalización "ha facilitado numerosas actividades y bienestar, pero entraña peligros, amenazas de seguridad y de privacidad para los usuarios y el derecho penal va muy detrás de la realidad".

Asimismo, ha puesto de relieve que el uso excesivo de las redes sociales "puede afectar a la autoestima, sobre todo de las niñas y adolescentes, porque promueven estándares de belleza irreales mostrando los cuerpos como si fueran objetos".

La Comisión especial de estudio ha celebrado una nueva sesión centrada en la educación digital y la protección de la privacidad de los menores con las intervenciones de especialistas en Derecho y de representantes de asociaciones dedicadas a proteger y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Tras la intervención de la representante de Themis, ha sido el turno de la jurista especializada en tecnología y experta en derechos de la infancia y transición digital Ana Caballero, quien ha afirmado que "la tecnología debe estar en el aula" porque no incluirla "genera un problema de brecha digital".

"Hay prácticas que se están planteando reducir la tecnología en el aula", lo que "implica que muchos padres busquen fuera de los centros educativos esa formación", algo que "no es sencillo", ha explicado Caballero.

Del mismo modo, ha indicado que "es fundamental la formación docente en competencias digitales" para "integrar la tecnología en la enseñanza" ya que "si no se sabe cómo utilizar es muy difícil incorporarla con fines pedagógicos".

BIENESTAR DIGITAL

Por su parte, la directora del Departamento Jurídico de las líneas de ayuda de la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), Sonsoles Bartolomé, ha recordado que ya en el año 2018, cuando presentaron un informe en las Cortes sobre evolución de violencia, "alertaron sobre cómo la tecnología estaba afectando a las problemáticas de la infancia".

En el bienestar digital, "no podemos poner toda la responsabilidad en las familias y en los centros escolares porque las tecnológicas tienen un papel fundamental como adaptar un enfoque ético en sus productos para proteger a los niños desde el inicio o una mayor regulación", ha incidido.

Del mismo modo, el director gerente de la Fundación Aragonesa de Solidaridad, Jesús Sánchez, ha valorado que "todas las tecnologías son un nuevo recurso para transitar la adolescencia contemporánea".

"Nuestro viejo proceso lineal de pensamiento, calmado, concentrado, está siendo desplazado por una nueva clase de mente que necesita recibir la información de forma corta en estallidos rápidos", ha expuesto Sánchez, desplazando "una mente inductiva, critica y reflexiva a una mente multitarea con atención fragmentada", para lo que "el cerebro no está diseñado". Sánchez ha añadido: "Nuestra misión como adultos es proteger su infancia y adolescencia, con acciones destinadas hacia su regulación, no su prohibición".

Por parte de Save The Children, la responsable de Incidencia Política y Social de la entidad, Carmela del Moral, ha evidenciado que los niños "tienen que tener garantizados sus derechos tanto a nivel físico como digital".

Así, ha indicado que Internet ha supuesto un cambio de paradigma en la forma de relacionarse o en la educación, así como en las definiciones de los conceptos de "desconocido o intimidad", entre otros ejemplos. Por otro lado, también ha añadido que "a la hora de diseñar las plataformas no se cuenta con una perspectiva de infancia".

Por último, la pediatra y vicepresidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón, María Pilar Mallada, ha incidido en que "cuando en vez de hacer caso a nuestros pequeños, estamos con el móvil, lo primero que se daña es el apego entre el niño y sus personas de referencia" y ha añadido que "si en vez de jugar con un niño, le damos un móvil, solo estimulan la vista, el oído y el dedo, el resto, como la textura, los olores y los sabores, lo perdemos".

Además, Mallada ha apuntado que desde pediatría "estamos viendo problemas que jamás habíamos visto, como es el ojo seco", junto con "problemas de sueño, de visto y musculoesqueléticos".