Un amplio programa de actividades conmemora 50 años de democracia con propuestas en las tres provincias de Aragón

Presentación de los actos por lso 50 años de democracia, en la sala de prensa de la Delegación del Gobierno en Aragón. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Aragón ha organizado un programa de actividades culturales, educativas y participativas, en colaboración con la iniciativa del Ejecutivo central '50 años de España en libertad', con motivo de la celebración del medio siglo de democracia, que llegarán a las tres provincias con el objetivo de reconocer los logros de la convivencia democrática y proyectar hacia el futuro los valores que han hecho posible la libertad.

El secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón, Jorge Juan Pastor, ha ahondado, durante la presentación de los actos en una rueda de prensa este jueves, en la necesidad de que los más jóvenes, en especial la 'generación Z', "entiendan que los derechos y las libertades de las que disfrutamos hoy en día han tenido que ser conquistadas a lo largo de estos 50 años".

Pastor ha aplaudido la elección de '50 años de España en libertad' como denominación de la iniciativa por su connotación positiva, aunque "subyace la idea de algo negativo, que antes no hubo libertad, sino que tuvimos un régimen de 40 años, una dictadura en la que el miedo y la violencia desde el Estado se utilizó para tener controlado a un pueblo en beneficio de una minoría".

El programa de actividades de la iniciativa '50 años de España en libertad' se ha dividido en siete temáticas: música, cambios sociales, ciencia, cine, memoria, expresión y arte. La comisionada para la celebración de los '50 años de España en libertad', Carmina Gustrán, ha abogado por "crear espacios de encuentro y de discusión para decidir entre todas y todos qué hacemos con la memoria", es decir, "hablar del pasado para entender el presente e imaginar juntas y juntos el futuro, con participación de toda la sociedad civil".

Ha desligado el programa de '50 años de España en libertad' de "conmemorar la muerte de Franco", motivo por el cual no se celebra un acto el 20 de noviembre, argumentando que "esto va de libertad y de democracia, por eso es importante invitar a toda la ciudadanía y a todo el territorio".

Se ha trabajado de la mano de las delegaciones del Gobierno de España y las subdelegaciones en la elaboración de un programa "descentralizado", una especie de "festival extensivo" con 200 actividades en todo el país --unas 30 de ellas en Aragón-- "antes, durante y después, hablar con colectivos, asociaciones, celebrar todos juntos y recordar que la democracia no es algo estanco y se construye día a día", aunque en la actualidad "se esté cuestionando desde algunas instancias".

Gustrán ha destacado, entre los actos en Aragón, la exposición 'Vientos del Pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974-1977)' que desde este 6 de noviembre puede visitarse en la sala Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza y que ha llegado a la ciudad en colaboración con el Ministerio de Cultura.

CÁTEDRA MARÍA DOMÍNGUEZ

Desde la Cátedra 'María Domínguez' de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza, que también se han sumado a este 50 aniversario, su director, Alberto Sabio, ha adelantado la realización de unas jornadas sobre magisterio y profesorado universitario junto con la Fundación Bernardo Aladrén en Zaragoza y Huesca, el 2 de diciembre, y en Teruel, el 27 de noviembre.

Sabio ha avanzado unas jornadas dedicadas a los brigadistas italianos en Aragón, en colaboración con la Institución Fernando el Católico, este 6 y 7 de noviembre, un tema, ha apuntado, "que nos parece de justicia y lo hacemos en colaboración con asociaciones italianas"; y otras denominadas 'Senderos de libertad', que llegarán hasta el IES José Manuel Blecua en Zaragoza los días 3, 4 y 5 diciembre.

El director de la Cátedra 'María Domínguez' de Memoria Democrática ha comentado la influencia de la crisis de 2008 en la percepción que tienen los jóvenes del sistema democrático en España, al hilo del dato que recoge el informe de la Fundación Basilio Paraíso recientemente publicado sobre que un 18% de los jóvenes en Aragón vería bien una dictadura y solo un 58,4% de ellos apoya la democracia.

"Esta crisis sistémica de 2008 a 2014, que vino acompañada no solo de factores económicos, sino de corrupción, de pérdida de legitimidad social de muchas instituciones e, indudablemente, de expectativas para ellos" se ha visto agravada por una pandemia sanitaria cuando "empezaban a situar", ha aclarado Alberto Sabio.

"Indudablemente, hay expectativas frustradas pero no podemos achacarle al proceso de transición que sea el pozo de todos los males de nuestros problemas actuales", ha reflexionado, para emplazar a la universidad como institución a implicarse y salir de "nuestra burbuja".

ACTOS

Los días 19, 20 y 21 se va a desarrollar un Coloquio Internacional de la Universidad de Zaragoza, coordinado por la profesora María Ángeles Naval, titulado 'El final de las dictaduras. Narrativas europeas y latinoamericanas'. En el marco de ese coloquio, el 21 de noviembre a las 19.00 horas habrá un pase de 'Chistes contra Franco', de Eugenio Merino y Mongolia.

Además, se ha programado el concierto homenaje a José Antonio Labordeta y a su emblemático 'Canto a la libertad' que cumple medio siglo. Sobre el escenario de la Sala Oasis estarán Begut, Komando Komare, Ester Vallejo, Gran Bob, Calavera, Rapsusklei, David Angulo y Gabriel Sopeña, además de Yaguar Visual y Luna Roja DJ, que será la encargada de cerrar la celebración.

El concierto es gratuito, con entrada libre, y se abrirán las puertas de la sala a las 20.00 horas del 27 de noviembre. Durante el festival, conducido por Desvergonzaus, los intérpretes aragoneses acercarán sus temas más icónicos y realizarán una versión del mítico 'Canto a la libertad' u otros temas de cantautor aragonés.

Alrededor de esta cita musical, se han previsto, entre otras propuestas, la grabación de podcast con contenido histórico en las sedes de la Delegación en Zaragoza y las subdelegaciones de Huesca y Teruel; varios foros de debate sobre la transición, el movimiento vecinal o la cultura popular en libertad.

En Huesca, se podrá descubrir la historia de la provincia visitando la sede de la Subdelegación en una serie de visitas guiadas de la mano de Oscar Sipán.

Mientras que en Teruel se van a realizar varias conferencias sobre el feminismo y la historia del colectivo LGTBIQ+ en la dictadura y la transición. En la primera de ellas participará la jurista, Altamira Gonzalo, y en la segunda, Víctor Ramírez, activista del colectivo, y Mikel Herrán, arqueólogo y divulgador.

Tanto en Huesca como en Teruel se va a apostar por las artes plásticas con el desarrollo de varios murales en diferentes localidades y la exposición y diálogo artístico '50 años de libertad a través del arte'.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón se ha trabajado con asociaciones o fundaciones que trabajan desde hace años por la recuperación de la memoria colectiva. Así, en colaboración con la Fundación Odón de Buen, se han organizado para los días 26 y 27 de noviembre, las jornadas 'ODeON Memory', donde, desde Zuera, se apuesta por la restauración del legado científico y democrático.

También se van a realizar diferentes proyecciones de 'Las cerezas del exilio' en diferentes localidades de Zaragoza y Huesca, impulsadas desde la Cátedra 'María Domínguez' de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza.

En esa línea, en el Ayuntamiento de Leciñena, dado que es un municipio candidato a lugar de memoria nacional, habrá cuatro proyecciones vinculadas a la historia más reciente de España.

El programa completo de actividades se puede consultar a través del siguiente enlace: 'https://espanaenlibertad.gob.es/'.